Seleção de Augustinópolis estreia com vitória na II Copa Verão

Jogando fora de casa, a seleção de Augustinópolis, vice-campeã da primeira Copa Verão realizada no ano de 2016, quando perdeu o titulo dentro de casa para a seleção de Sampaio, estreou neste sábado, dia 14, as 16 horas na competição deste ano enfrentando a seleção de Axixá e se mostrou favorita ao titulo.



Mesmo depois de um primeiro tempo truncado, com um time perdido em campo e sem criar oportunidades claras de gol, a seleção de Augustinópolis, comandada pelo treinador Raimundo Sousa, venceu a seleção de Axixá pelo placar de 1 a 0.



O gol só aconteceu no segundo tempo, após boa triangulação entre o atacante Bazim e o meio campista Tiaguinho, que acertou um belo chute de fora da área sem chance para o goleiro Merrá, marcando o gol da vitória.



Após o gol a seleção de Axixá foi pra cima, tentou mostrar a força de jogar em casa, mas quem continuou criando as melhores oportunidades foram os augustinopolinos, que obrigaram o goleiro Merré a fazer grandes defesas, tornando-o o destaque da partida sendo escolhido pela torcida, mesmo com a derrota, como melhor jogador em campo.



Com a vitória, a seleção de Augustinópolis soma três pontos e larga na frente rumo ao inédito titulo da Copa Verão.



Rodada do fim de semana



Também fizeram estreia no sábado na II Copa Verão às 16h as seleções de São Miguel e Itaguatins, que empataram em 1 a 1 na casa do São Miguel, o mesmo placar do jogo entre São Sebastião e Carrasco. Já o jogo entre Ananás e Palmeiras ficou no zero a zero.



Na segunda rodada, realizada no domingo, dia 15, as 16h, a seleção de Sampaio, atual campeã do torneio, empatou em 0 a 0 com Praia Norte.



Nessa rodada somente a seleção de Araguatins conseguiu êxito ao vencer a seleção de Esperantina fora de casa, pelo placar de 2 a 1. Os jogos entre os times de Maurilâdia e Sítio Novo e os times de Aguiarnópolis e Nazaré também ficaram no 1 a 1.



A próxima rodada acontecerá no próximo final de semana, dia 21 e 22, e o jogo mais aguardado é o da seleção de Augustinópolis, que recebe a seleção de Praia Norte.