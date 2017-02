Concurso da Defesa Social tem 820 novos nomes homologados

A homologação se deu por meio do Decreto 5.587, publicado no Diário Oficial do Estado essa semana, que diz que novas convocações para matrícula no Curso de Formação Profissional ( etapa final para aprovação no certame e portanto apto a exercer a função pública), devem ocorrer conforme Decreto 5.478, de 8 de agosto de 2016. Isso se aplicará para a ocupação de vagas remanescentes do concurso, através da convocação do cadastro reserva. As vagas remanescentes são consequência de reprovação no curso de formação realizado entre novembro e dezembro de 2016 e desistência de candidatos no decorrer do processo.



Ao todo foram homologados 820 nomes, sendo: 98 aprovados para o cargo de Técnico em Defesa Social Feminino; 06 para o cargo de Técnico em Defesa Social Feminino (PCD – Pessoas Com Deficiência); 652 para Técnico em Defesa Social Masculino; 40 para Técnico em Defesa Social (PCD); 08 para Analista em Defesa Social (Pedagogia); 08 para Analista em Defesa Social (Psicologia); e 8 para Analista em Defesa Social (Serviço Social).



O concurso público para provimento de vagas e cargos do quadro da Defesa Social e Segurança Penitenciária teve seu edital lançado em abril de 2014, publicado no DOE e deflagrado em 15 de outubro de 2014 e teve aproximadamente 42 mil inscritos.