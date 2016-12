Juiz da 21ª Zona Eleitoral diploma eleitos e suplentes de duas cidades

AUGUSTINÓPOLIS - O Tribunal Regional Eleitoral do Tocantins (TRE-TO), por meio da 21ª que atendem cinco municípios, diplomou na manhã desta segunda-feira os prefeitos, vice-prefeitos, vereadores e suplentes das cidades de Augustinópolis e Carrasco Bonito, respectivamente, eleitos nas duas cidades no pleito de 2016.



AUGUSTINÓPOLIS





Júlio Oliveira e Vanderlei Arruda ladeiam o juiz eletoral dr. Jefferson Ramos



Foram diplomados na primeira audiência o prefeito eleito de Augustinópolis, Júlio Oliveira (PRB), seu vice-prefeito Vanderlei Arruda (PPS) e os vereadores

Ângela do Rapadura (PSDB) - Ângela Maria Silva Araújo de Oliveira, Antônio José Queiroz dos Santos (PSB), Vaguim do Hospital (PMDB)Wagner Mariano Uchôa Lima), Ozeas Gomes Teixeira (PR), Nildo Lopes (PSDB) Francinildo Lopes Soares, Toim PTB (Antônio Silva Feitosa), Cícero Cruz Moutinho (PR), Antônio Barbosa Sousa (PSB), Luizinha (PP) - Maria Luisa de Jesus do Nascimento, Neguin da Civil (PMDB) - Edvan Neves da Conceição, Marcos da Igreja (PRB) - Marcos Pereira de Alencar.



Suplentes de vereador

Solange do Donizete (PSDB) - Solange dos Santos Araújo, Cabeção (PR) - Jarbas Fernandes de Andrade, Reinaldão (PSDC) - Antônio Reinaldo Gomes Ferreira

Joacy Costa (PSB).



CARRASCO BONITO





Carlos Alberto, dr. Jefferson e Messias Epitácio



A solenidade de diplomação de Carrasco Bonito aconteceu logo em seguida. Diplomando Carlos Alberto Rodrigues da Silva(PR), o vice-prefeito Messias Epitácio (PSD) -Manoel Messias de Freitas- e os vereadores e suplentes abaixo.



vereadores



Raimundin do Tereza (PSC) - Raimundo Nonato Alves Pereira

Carlins do Pit Dog (PPS) - Carlindo Batista da Silva

Johnnatan Rodrigues Guimarães (PSB)

Negão (PP) - Francisco Timoteu de Sá

Neném (DEM) - José Ribamar da Conceição

Zezim da Vinte Mil (PMDB) José da Silva

Antônio Ailton da Silva (PP)

Danillo Martins Borges (PROS)

Maria do Zuza (PMDB) Maria Raimunda Saraiva de Brito



Suplente



Gazim do Bumba (PSD) José Martins da Silva

Washington Ferreira Mota (PP)



As solenidades, realizadas na manhã de hoje foram presididas pelo juiz eleitoral Jefferson David Asevedo Ramos no Salão do Tribunal do Júri, do Fórum da Comarca de Augustinópolis. Contou ainda com a presença do Promotor eleitoral da 21ª Zona Eleitoral, dr. Paulo Sergio Almeida, representante da OAB-Seccional Araguatins e chefe do cartório eleitoral.

Durante a cerimônia foram entregues os respectivos diplomas, devidamente assinados pelo Juiz Eleitoral. Vele ressaltar que diplomação dos eleitos é o ato solene que declara quem são os eleitos e os suplentes. Neste sentido o diploma, portanto, é um documento oficial emitido pela Justiça Eleitoral, que legitima o seu possuidor a tomar posse do cargo para o qual foi eleito pela vontade popular, nos termos da Constituição Federal. O evento é uma etapa indispensável do processo de pleito eleitoral.



Vereadores eleitos e diplomados de Carrasco Bonito