Após dois anos, um terço do peso do travesseiro é formado por ácaros

Estima-se que existam pelo menos 1,5 milhão de ácaros vivendo na sua cama neste momento. As criaturas vivem na poeira e são responsáveis por causar a alergia de muita gente. Tosses, espirros e coceira na garganta são alguns dos sintomas que podem ser despertados nesse processo.

Quem é alérgico tem que ter o dobro de cuidado com a higienização de objetos que têm mais chances de acumular ácaros. Travesseiros, colchões e cobertores são alguns deles. Para se ter uma ideia, após dois anos de uso, seu travesseiro fica mais pesado. Isso porque os ácaros se proliferam ali e, como aponta o alergista Clóvis Galvão em entrevista ao Bem Estar, compõem um terço do peso do objeto.



Entre os dois anos da troca de travesseiros, o especialista sugere que a lavagem deles seja feita a seco, já que a umidade é um ambiente favorável para a proliferação dos organismos. Para quem tem alergia, o mais recomendado é utilizar travesseiros de látex ou espuma, ou pelo menos usar capas protetoras antiácaro.



Vale ainda: trocar a colcha que cobre a cama durante o dia por uma nova, além de higienizar almofadas e colchões com um aspirador semanalmente.