Veja algumas brincadeiras para apimentar a relação

Verdade ou desafio, dadinhos e até cabra-cega; veja como algumas brincadeiras são transformadas em jogos eróticos para fugir da rotinaQuer apimentar a relação mas não sabe como? Com ou sem brinquedinhos sexuais, é possível apostar em jogos eróticos para fugir da rotina e se divertir com o parceiro. Veja as sugestões da especialista em sexualidade Cátia Damasceno e aproveite!erdade ou desafioProvavelmente você lembra dessa brincadeira da época do colégio. Esse é um dos jogos eróticos que não demanda nenhum acessório. Quando você ser mais jovem, o maior segredo que você escondia era ter ficado com o menino da outra sala. Já o desafio mais arriscado era ter de beijar outra pessoa.Mas agora, crescidos, e com o seu parceiro, não há limites para a diversão! Para as opções de "verdade" pense em perguntas bem picantes. A sugestão da especialista em sexualidade é não investigar o passado, a questão deve ter relação com a vida a dois, de preferência de cunho sexual para esquentar o momento.Nos desafios, deixe a imaginação fluir! Faça seu gatinho cumprir seus maiores desejos na cama!Mais um jogo de perguntas e respostas que vai apimentar o momento sem ajuda de nenhum acessório. O jogo testa a sintonia do casal. Mais uma vez, atenha-se a perguntas da vida de vocês dois e, de preferência, segundo Cátia, sobre preferências sexuais: "O que o parceiro mais gosta na cama, a preliminar favorita e até uma data em que o sexo foi incrível!".Planeje as perguntas antes e, quem errar, tira uma peça de roupa. O clima vai esquentar com ambos com cada vez com menos peças de roupas e com o tom das perguntas. Aproveite e veja como fazer um striptease de arrasar! Fantasias de professora, enfermeira - todas com pouco tecido e bastante sensualidade. Ou uma farda para o homem também é bem-vinda.Às vezes, nem mesmo roupas são necessárias - já que o principal vai ser feito com ambos nus. Basta viver o personagem e até encenar uma história que atraia ambos do casal. Depois, é só deixar rolar. Novas experiências podem acontecer e fazer com que você conheça mais a fundo as preferências sexuais de seu amor.Outra brincadeira da infância que pode ser relembrada, mudando algumas coisas para que ela fique mais picante. Vende os olhos do parceiro e comece a estimular os sentidos dele, de maneira provocativa, desde o tato ao paladar.Cátia Damasceno sugere frutas e diferentes bebidas para o paladar, ao som de uma música excitante para os dois. "Já o toque pode ser provocado com massagens em diferentes partes do corpo e até texturas como um tecido macio, uma pena ou um massageador mesmo", completa a especialista. Você não precisa poupar sussurros ao pé do ouvido e lambidinhas em lugares oportunos.Essa brincadeira recomendada pela especialista em sexualidade pode ser bastante excitante e tentadora. É apenas preciso de um relógio que faça contagem regressiva. Dica: a função é encontrada em muitos celulares também como temporizador.Durante 10 minutos, a mulher tem que realizar todos os desejos do parceiro em relação a preliminares. Vale sexo oral, massagem, beijo. E o homem deve ficar quietinho, apenas recebendo os mimos.Depois, é hora de inverter os papéis. A mulher deve ficar parada enquanto o homem faz tudo o que ela quer. E de acordo com Cátia não vale penetração. Quanto tempo você e seu parceiro aguentarão nessa brincadeira?Esse jogo é para o casal que possui diversos brinquedinhos eróticos. Esconda todos os brinquedos pelo quarto ou casa. Seu parceiro deve procurar por eles. Quando achar cada um, é hora de testar juntos!Os dadinhos clássicos que são encontrados em sex shops podem apimentar muito a relação, de forma simples. Até mesmo com o dado comum é possível criar diversos jogos eróticos. Você e o amado podem dar o significado que quiserem para os números e pronto! Pense nas preferências sexual de ambos e deixe a desejo comandar a hora H.