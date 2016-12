Um ano comendo só batatas e 50 kg a menos: veja como foi essa experiência

Andrew Taylor decidiu em janeiro de 2016 que iria passar um ano se alimentando apenas de batatas. 12 meses depois ele conta os resultados



Andrew Taylor é um australiano que estava acima do peso e sofria com compulsão alimentar. No começo deste ano, ele decidiu que iria passar 2016 se alimentando apenas de batatas para se livrar do vício em comida. Poucos meses depois do começo da experiência, a história deste homem de 36 anos ganhou destaque nos jornais. Agora, 12 meses depois, ele volta a ter espaço para contar como foi o ano de 2016 e o que a dieta mudou em sua vida.



Após um ano comendo apenas batatas, Andrew, que pesava 151 kg no início da empreitada, perdeu mais de 50 kg e se sentir mais disposto. Em uma postagem recente no Instagram, ele comemora ter conseguido subir uma montanha. "É uma montanha pequena, mas ainda assim, é uma montanha. Há nove meses não conseguia subir nem uma escada", escreveu na legenda da foto.



Resultados positivos

O homem via comida como um conforto e até um vício e era fã de refrigerantes e fast foods. Foi aí que decidiu treinar a mente a ver alimento apenas como uma forma de saciar a fome e começou a mudança no cardápio.





Andrew Taylor antes e depois de passar um ano só comendo batatas



"Estava depressivo no ano passado e comer batatas realmente me ajudou", diz ao site de notícias australiano "News.au". "Não estou tomando nenhum antidepressivo e me sinto completamente recuperado. Também estou dormindo melhor", completa.



Além de ter emagrecido e notado uma melhora em seu estado emocional, o corpo também agradece pelas novas medidas. "Por 10 anos senti dores e sofria com lesões no futebol. Isso tudo é passado. Comer apenas batatas melhorou a minha vida de maneiras que eu nem poderia imaginar".



Ele conta que teve acompanhamento médico durante o período da dieta e que seus exames clínicos só melhoraram. "Tinha colesterol alto e, agora, está normal. Minha pressão também abaixou, assim como a taxa de açúcar no sangue".



Refeições completas



Neste período, Andrew variou os modos de preparo das batatas - assada, cozida, em purê e até em uma receita de panqueca - e comeu diversos tipos do tubérculo. Ele confessa que os primeiros dois meses foram torturantes, mas conseguiu superar essa fase.



O cardápio contava com 3 a 4 kg de batata por dia. Andrew manteve a rotina e a vida social e, se tivesse um jantar na casa de amigos, iria sem problemas, apenas lembrando-se de levar sua marmita. Antes de ir ao restaurante, certifica-se que teria o vegetal no menu.



"Você literalmente tem tudo o que precisa nas batatas. Todo mundo sabe que é um alimento cheio de carboidrato, mas também tem proteína, fibra, vitamina C e ferro", explica Andrew, que mostrou toda a rotina de 2016 nas redes sociais.



Dieta em 2017



O australiano planeja um jantar de comemoração para o dia 1º de janeiro de 2017. Mesmo com o objetivo completo - passando de 151 kg para 99 kg -, os tubérculos não vão sair da rotina. "Acredito que a maior parte da minha alimentação ainda será de batatas, mas terei acompanhamentos mais interessantes. Posso fazer um chilli como cobertura". E ele completa: "Se quer resultados extremos, precisa de medidas extremas. Sim, o que fiz foi extremo, mas o que há de mau nisso?".





Andrew no começo da dieta e depois de 9 meses