Homens comem mais quando estão em grupo (já as mulheres, menos)

Você é homem e exagera nas garfadas quando sai para comer com amigos ou familiares? Pois esse hábito, que pode contribuir para a obesidade, pode ter uma explicação cientifica.



Pesquisadores da Universidade Cornell, nos Estados Unidos, recrutaram universitários — mais ou menos do mesmo peso — para uma competição inusitada. Em resumo, um troféu de plástico sem qualquer valor era entregue para quem comesse mais asas de frango em 30 minutos.



O torneio foi dividido em duas provas. Na primeira, a comilança tinha plateia. Já na segunda, essa disputa ocorria sem espectadores. Primeiro resultado: em geral, os participantes comeram quatro vezes além do normal. Mas o mais curioso é que os rapazes ingeriram quase 30% a mais quando estavam sendo observados. As mulheres, por outro lado, maneiravam um pouco mais quando encaradas por terceiros.



De acordo com o raciocínio dos pesquisadores, os marmanjos abocanharam mais pedaços de frango em público porque isso representa uma demonstração de virilidade e força, mesmo que inconscientemente. Diante disso, sugerem para o sexo masculino ficar especialmente atento a abusos alimentares durante situações sociais, como festas de fim de ano. Cuidado com o ego — e com os exageros.