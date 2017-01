TATUAGENS COM AVISOS ESTÃO SE TORNANDO CADA VEZ MAIS COMUNS

Apelidadas de "tatuagem do bem", os desenhos que fazem algum tipo de aviso estão se tornando cada vez mais comuns. Em vez de tatuarem animais, nomes de pessoas queridas, frases ou objetos, as pessoas estão riscando no corpo as condições médicas que possuem, para alertar caso ocorra uma situação de risco.



A prática é comum nos EUA, segundo o UOL, país onde desde 2006 profissionais tatuam a preço de custo para quem tem diabetes, para que o paciente seja diagnosticado corretamente, caso esteja inconsciente.



Nathalia Stern, uma tatuadora de São Gonçalo (RJ), aderiu ao movimento por ter portadoras de diabetes na família e diz que faz desenhos por valores entre R$ 40 e R$ 70 - apenas para cobrir os custos da tinta.