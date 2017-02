PM prende jovem acusado de posse ilegal de arma de fogo e crime ambiental

No povoado Bela Vista, município de São Miguel, um rapaz de 18 anos foi preso pela Polícia Militar (PM) na manhã deste sábado, 18, por posse ilegal de arma de fogo e crime ambiental. Na residência do acusado onde aconteceu a prisão a PM encontrou uma arma de fogo de fabricação artesanal escondida dentro de uma mochila, 2 pássaros silvestre e 3 gaiolas.



Os policiais chegaram até ao autor por meio de denúncia. As primeiras informações era de que o jovem estaria comercializando droga em sua própria residência. O autor juntamente com os objetos apreendidos foi conduzido para a Delegacia de Polícia de Augustinópolis onde ficou preso.