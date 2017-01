Recurso para construção de creche em Buriti é devolvido ao Governo Federal

Voltaram para os cofres do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação (FNDE) R$ 326.217,20 (Trezentos e vinte e seis mil duzentos e dezessete reais e vinte centavos). O recurso estava no caixa do município de Buriti e seria destinado para a obra de conclusão da reforma da Creche Municipal. A devolução irá impossibilitar, pelo menos momentaneamente, o término da obra.“A gestão anterior do município demonstrou incapacidade administrativa para gerir os recursos adquiridos. O povo de Buriti foi prejudicado com esta ação irresponsável e não medirei esforços para reverter este ato desleal e que demonstra a falta de compromisso com o povo desta cidade” disse o prefeito de Buriti do Tocantins, Américo dos Reis Borges, o Borjão (PV), ao portal Voz do Bico, demostrando indignação.O prefeito afirma que, além de privar a população do uso da creche, a devolução dessa verba faz com que empregos diretos deixem de ser criados, uma vez que a instituição funcionaria em tempo integral. Segundo Borjão, seriam vagas para professoras, merendeiras, vigias, dentre outros, que já não vão mais existir.Além disso, a creche teria potencial para gerar renda para a comunidade também de forma indireta, através da merenda escolar que viria a ser consumida pelas crianças, por exemplo. Visto que, no processo de aquisição dos alimentos seria priorizada a produção local, criando um ponto de escoamento para os agricultores da região.Borjão informa ainda que não medirá esforços para reverter a situação. Conforme o gestor, entregar a creche funcionando foi um compromisso dele com o povo de Buriti. “Não descansarei enquanto não vir as crianças da cidade desfrutando daquele espaço que é vital para o seu desenvolvimento infantil e, consequentemente, para o desenvolvimento da cidade também” explicou.Confira o documento que oficializa a devolução dos recursos: