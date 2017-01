Refrigerantes sem açúcar não ajudam a controlar o peso, aponta estudo

Foto: Divulgação

Refrigerantes sem açúcar, chamadas de 'diet', 'light' ou 'zero', são comumente associadas a estratégias para evitar o ganho de peso e são vistas como mais saudáveis que as bebidas com açúcar. Contudo, seu consumo não garante que esse objetivo seja alcançado, de acordo com um estudo publicado na revista científica PLOS.



Segundo especialistas da USP (Universidade de São Paulo), da UFPel (Universidade Federal de Pelotas) e do Imperial College London, os adoçantes artificiais presentes em alimentos não produzem efeitos positivos comprovados no organismo e no controle do peso.



Para os pesquisadores, o problema é que, apesar de conterem menos calorias, bebidas com adoçantes podem desencadear o consumo compensatório de alimentos. Isso porque o sabor doce engana nosso organismo, que perde o controle da regulação das calorias que são ingeridas e que são gastas. Dessa forma, a sensação de saciedade que deveria ocorrer acaba não aparecendo ou aparecendo tardiamente.



"Ao entrar em nosso organismo, o adoçante é reconhecido pelo cérebro como 'doce'", explica Thiago Hérick de Sá, pesquisador da Faculdade de Saúde Pública da USP e um dos autores da pesquisa. "O corpo então se prepara para receber essa energia [do açúcar] que acaba não chegando", diz. Assim, nosso corpo continua perseguindo essas calorias sinalizadas pelo adoçante. É aí que comemos mais.



A impressão de estar se alimentando com algo mais saudável também poderia induzir as pessoas ao consumo compensatório. "Por estarem comendo algo 'light', se sentem autorizadas a comerem mais", diz Sá.

Outro problema está no fato de bebidas sem açúcar não deixarem de estar associadas a outros alimentos muito calóricos. "A pessoa vai tomar um refrigerante sem açúcar com uma pizza, um sanduíche, exemplifica.