Presos abrem buraco, oito fogem da Cadeia Publica e um recapturada

Veja Abaixo imagens de presos fugídos e que ainda não tiveram nome divulgados

AUGUSTINÓPOLIS – Nesta madrugada do dia 11, por volta das 04h30min, oito dos 20 presos que estavam em uma das selas da Cadeia Pública de Augustinópolis fugiram por um buraco de aproximadamente quatro metros, que deu acesso a uma rua na lateral da cadeia.A Polícia Civil e a PM iniciaram s trabalhos de recaptura dos logo após descobrirem a fuga e um já foi recapturado, é Antônio Carlos da Conceição, presos por homicídio.A polícia continua em diligência e, conforme as informações os homens fugiram em direção as cidades de Sampaio e Praia Norte. Qualquer informação valiosa, a PM pede que ligue para o 190.Buraco por onde oito homens fugiramSalú, recapturado