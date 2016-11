PM participará de caminhada em apoio a campanha contra câncer infantojuvenil

ARAGUATINS – Na manhã deste próximo domingo, 27, a Polícia Militar (PM) estará participando de uma caminhada em apoio a coordenadoria do projeto “Caminhada Passos que Salvam”, com o objetivo de mobilizar e conscientizar a comunidade local da preocupação do câncer infanto-juvenil que tem vitimado crianças e adolescentes em todo país.

De acordo com a coordenadora, Aquenúbia Gonçalves da Silva, representante do projeto ligado ao Hospital de Câncer Infantojuvenil de Barretos, a concentração será a partir das 7h da manhã em frente à praça da igreja católica matriz, próximo ao Cais do Porto em Araguatins.



Ainda segundo Aquenúbia, às 8h começará a caminhada passando pela feira coberta, seguindo pela Rua Bartolomeu Bueno da Silva e encerrando no terminal rodoviário.



Os interessados em participar da caminhada podem adquirir o kit personalizado entrando em contato com Aquenúbia pelo fone (63) 99931-2695. O kit custa apenas R$ 30 reais, contendo camiseta, boné e garrafa para água.