Oito bilionários têm riqueza maior que a soma de 3,6 bilhões de pessoas mais pobres

Relatório divulgado pela ONG Oxfam mostra que apenas oito bilionários possuem a mesma riqueza da metade mais pobre da população mundial, que reúne 3,6 bilhões de pessoas. Os dados são 2016, e mostram um aumento da desigualdade, já que em 2015, o número era de nove bilionários. O levantamento leva em consideração dados do banco suíço Credit Suisse, com relação à pobreza, e a lista de milionários da revista Forbes.



O estudo será apresentado no Fórum Econômico Mundial de Davos, na Suíça, e defende a união dos líderes mundiais e grandes empresas para reduzir a desigualdade.



De acordo com a Forbes, os oito homens mais ricos do mundo são o fundador da Microsoft, Bill Gates; o presidente da Inditex, dona da Zara, Amancio Ortega; o investidor Warren Buffett; o empresário mexicano Carlos Slim; o fundador da Amazon, Jeff Bezos; o criador do Facebook, Mark Zuckerberg; o diretor-executivo da Oracle, Larry Ellison; e o empresário e político americano, Michael Bloomberg.



A riqueza somada destes homens chega a US$ 426 bilhões. A metade mais pobre da população mundial (3,6 bilhões de pessoas) tem US$ 409 bilhões. O relatório destaca ainda que 1% da população mundial detêm a mesma riqueza do restante.