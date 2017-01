Professores do Tocantins poderão participar da formação em História ofertada pela Universidade de Campinas

Estão abertas as inscrições para o 4º Curso de Formação Continuada para professores de História, que está sendo oferecido pelo Departamento de História da Universidade Estadual de Campinas (Unicamp) e faz parte da agenda de atividades da 8ª Olimpíada Nacional em História do Brasil (ONHB). As inscrições poderão ser feitas até o dia 15 de fevereiro, no site da olimpíada, www.olimpiadadehistoria.com.br.



O curso será oferecido no formato online, com textos inéditos e vídeos produzidos com o objetivo de auxiliar a prática do professor na sala de aula, nos ensinos fundamental e médio.



Poderão participar professores e graduados de todas as áreas. A formação será realizada de 1º de março a 10 de maio, com o tema Imagens em sala de Aula e terá como orientadores historiadores de renome e pesquisadores da Unicamp.



De acordo com a Comissão Organizadora da formação, este ano, o curso terá um perfil metodológico com a proposta de levar os participantes a refletirem as imagens e as diferentes formas pelas quais elas podem ser utilizadas em sala de aula.



A formação em História será apresentada em três módulos, com duração de 10 semanas, além das aulas, os educadores farão parte de fóruns e debates, além da elaboração de um plano de aula.



O valor do curso é de R$ 190, sendo gratuito para os professores e orientadores que participaram da 8ª edição da Olimpíada de História.