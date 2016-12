Odebrecht e Braskem firmam acordo de leniência com Brasil, EUA e Suíça

A Odebrecht e a Braskem, seu braço petroquímico, assinaram um acordo de leniência com autoridades dos Estados Unidos, da Suíça e do Brasil. Esse seria o maior acordo de colaboração da história que envolve empresas.



Assim que o acordo foi assinado, a Odebrecht divulgou nota. Diz que se arrepende profundamente da sua participação nas condutas que levaram ao acordo e pede desculpas por violar os seus próprios princípios de honestidade e ética. No fim, a Odebrecht diz que “agradece a oportunidade de virar a página e superar esse doloroso episódio”.



Também em nota, a Braskem diz que reconhece a sua responsabilidade pelos atos de seus ex-integrantes e agentes e lamenta quaisquer condutas passadas. A empresa também vai continuar cooperando com as autoridades.



O acordo foi assinado em três frentes: no Brasil, com o Ministério Público Federal no começo de dezembro; e na quarta-feira (21) nos Estados Unidos, com o Departamento de Justiça, e na Suíça, com a Procuradoria-Geral.

A Odebrecht revelou fatos ilícitos praticados no Brasil e exterior em diversas esferas do poder, e assumiu sua responsabilidade pela violação de leis brasileiras e suíças, além da lei anticorrupção dos Estados Unidos.



A Odebrecht se comprometeu a pagar R$ 3,828 bilhões, e a Braskem, braço petroquímico da empreiteira, outros R$ 3,131 bilhões. Do total de R$ 6,95 bilhões, o Brasil ficará com R$ 5,3 bilhões.

O pagamento dessa multa bilionária será feito ao longo de 23 anos com parcelas reajustadas pela taxa de juros, a Selic. Ao calcular a multa, as autoridades levaram em consideração a cooperação com as investigações e as medidas adotadas pela Odebrecht para evitar novos atos de corrupção.



A Procuradoria-Geral da Suíça diz que esse acordo é o resultado de cerca de 60 investigações criminais sobre corrupção envolvendo a Petrobras. Segundo a nota, tudo foi baseado em operações bancárias suspeitas denunciadas pelo serviço de denúncia de lavagem de dinheiro da Suíça.



O Departamento de Justiça dos Estados Unidos informou que, no total, a Odebrecht admitiu ter pago US$ 788 milhões, o equivalente a mais de R$ 2,6 bilhões em propina em mais de cem projetos em 12 países.



O dinheiro foi pago a funcionários públicos, partidos e políticos, além de candidatos. Tudo em troca de vantagens nos negócios. Só no Brasil, a propina chegou a US$ 349 milhões, mais de R$ 1 bilhão, entre 2003 e 2016.



No processo contra a Braskem, o departamento de Justiça dos Estados Unidos diz que, entre 2006 e 2014, o braço petroquímico da Odebrecht também pagou propina a partidos políticos e funcionários do governo brasileiro. Esses subornos, segundo o documento, foram pagos por meio de uma complexa rede de intermediários internacionais e contas bancárias no exterior. Foram aproximadamente US$ 250 milhões, mais de R$ 830 milhões em pagamentos indevidos.

Segundo o documento, os subornos foram pagos também a funcionários da Petrobras, senadores e outros integrantes do Congresso, além de funcionários de partidos políticos. Em troca, a Braskem teria sido favorecida na compra de nafta da Petrobras, uma transação que teria dado à Braskem uma vantagem de US$ 94 milhões, mais de R$ 300 milhões.



Durante as investigações a Justiça americana rastreou o dinheiro usado em transações ilegais. Dois funcionários ligados ao departamento de propina da Braskem e da Odebrecht chegavam a operar de Miami. Os pagamentos passavam bancos americanos. O dinheiro seguia para empresas de fachada na Suíça usadas apenas para pagamento de propina. É o mesmo tipo de investigação feita no processo de corrupção contra a Fifa em 2015.



Com o acordo, a Odebrecht e a Braskem não se livram de outros processos na Justiça americana. A Braskem, que negocia papéis na bolsa de valores de Nova York, pode continuar a operar normalmente.