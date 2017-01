Mais de 20 cidades chinesas estão em alerta vermelho por causa da poluição

Um total de 25 cidades do norte, centro e leste da China estão em alerta vermelho por conta da forte poluição do ar, segundo informações divulgadas pelas autoridades e imprensa estatal.



Este é o primeiro alerta vermelho por poluição atmosférica do ano na China, após as últimas semanas de 2016 terem ações similares em Pequim e outras cidades, por conta da ampla camada de poluição na região nordeste do país.



O anúncio se soma à situação de Pequim e outras 20 cidades, que se encontram em alerta laranja há dias pelo mesmo problema, enquanto outras 16 cidades, entre elas Xian, estão em alerta amarelo.



No total, 72 cidades chinesas estão em algum tipo de alerta devido a poluição.



A região de Pequim-Tianjin-Hebei, no nordeste, estendeu seu alerta até a noite do próximo sábado, segundo anunciou nesta terça-feira (3) o Ministério de Proteção Ambiental.



Pessoas se exercitam com máscara para se proteger da poluição em Hefei, na China, nesta terça-feira (3)



Em alguns lugares dessa região, a poluição chegará a níveis "muito graves" com concentrações de partículas PM 2,5 (partículas com diâmetro equivalente inferior a 2,5 micrômetros) de até 300 microgramas por metros cúbicos (a Organização Mundial da Saúde recomenda um nível máximo de 25).



As previsões para a região do nordeste é que no domingo chegue uma frente fria que disperse a espessa camada de fumaça.



A combinação da poluição com o nevoeiro fez com que em grandes zonas, a visibilidade fosse inferior a 50 metros, segundo informou hoje o Centro Meteorológico Nacional.



Desde o último final de semana, foram registrados vários problemas em aeroportos e estradas de grandes cidades como Chengdu e Tianjin.