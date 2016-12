Guepardo pode entrar para a lista de animais em extinção

Há pouco tempo ficamos sabendo que as abelhas entraram para a lista de espécies em extinção e que as girafas estão bem perto de entrar pra essa lista também. Agora, cientistas divulgaram que o guepardo (ou chita) está ameaçado e pode desaparecer muito antes do que os pesquisadores previam.



Essa é a conclusão de um estudo liderado pela Zoological Society of London (ZSL), em parceria com a Wildlife Conservation Society. Cientistas estimam que existam apenas 7.100 guepardos na natureza ocupando apenas 9% do território que ocupavam anteriormente.



A maior parte dos felinos estão em países africanos. No Zimbábue, na última década, o número de indivíduos diminuiu 85% (de 1.200 animais para 170), principalmente por causa do tráfico ilegal de animais e de peles – um filhote de guepardo selvagem sai por até US$ 10.000. Na Ásia, a estimativa é que existam 50 guepardos sobrevivendo na região do Irã.



A pesquisadora Sarah Durant é líder do projeto e afirmou que essa análise é a mais compreensiva até hoje em relação ao estado atual da espécie. Como tem sido difícil recolher informações confiáveis sobre os guepardos, já que eles costumam fugir com muita facilidade, o perigo que correm acaba sendo subestimado. Segundo Sarah, a pesquisa mostra com mais clareza a grande ameaça enfrentada pela espécie na natureza, e que o felino está muito mais vulnerável à extinção do que se pensava antes.