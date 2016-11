Tribunal do Júri: Sessões começam nesta sexta-feira, 1º, no Fórum de Augustinópolis

AUGUSTINÓPOLIS - Começam nesta quinta-feira, dia 1º de dezembro, as sessões do Tribunal do Júri da Comarca de Augustinópolis. Conforme o cronograma, serão realizados cinco julgamentos. Os júris serão presididos nos dia 1º e 2 pelo Dr. José Carlos Ferreira Machado, e a Dra. Nely Alves da Cruz irá presidir os júris dos dias 5, 6 e 7.

Conforme a agenda, a pauta será aberta com o julgamento do lavrador Pedro Ferreira Leite, 36 anos, acusado pelo homicídio do Sargento da Polícia Militar do Tocantins Francisco Vieira, na madrugada do dia 23 de junho de 2007, na cidade de Esperantina/TO. O fato teria ocorrido quando o sargento tentou separar uma briga entre o acusado e outra pessoa, que também chegou a levar alguns tiros disparados por Pedro Ferreira.



Na sexta-feira, dia 02 de dezembro, será a vez de ir a júri Antônio Araújo Falcão, vulgo Paulo, acusado, conforme denúncia do Ministério Público, de ter executado, no dia 20 de janeiro de 2004, por volta das 22h, Antônio Martins Rodrigues. O crime ocorreu na fazenda Coco Verde, e tinha a família da vítima como principal acusada de ser mandante do crime.



Já na terça-feira, dia 5, o julgamento será de Atanael Ribeiro de Oliveira, 28 anos. Pesa contra Oliveira a acusação de ter matado com três tiros Janilson de Assunção Bezerra e ainda ter atentado contra a vida de sua companheira, Aldimã Almeida Mina. O crime ocorreu dentro de uma mercearia no dia 8 de abril de 2008, por volta das 13h, na cidade de Esperantina.





Atanael Ribeiro de Oliveira, em liberdade condicional, teria cometido outro crime em São Miguel



O jardineiro Dhefesson Silva Rodrigues, 24, enfrentará o Tribunal do Júri, no dia 6. Conforme a denúncia do Ministério Público, o jardineiro é acusado de ter matado com vários golpes de faca o vaqueiro Josafá Pereira Lima e ainda teria ferido Sebastião Pereira de Andrade. O crime ocorreu no dia 25 de janeiro de 2015, por volta de 01h da madrugada.



Por fim, dia 7, quarta-feira, sentarão no banco dos réus José de Ribamar Dias Oliveira, 28 anos, e Divinal Oliveira Souza, 28 anos. Conforme a denúncia, ambos teriam desferido vários golpes de facão contra uma pessoa identificada apenas como “Claiton”, causando-lhe a morte. O fato ocorreu em 05 de junho 2014, nas margens do Rio Araguaia, em uma localidade conhecida como Arraial dos Feitosas, município de Esperantina. Eles, com apoio de um menor, teriam colocado o corpo da vítima em uma rede e jogado no rio Araguaia.