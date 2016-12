Como ser uma pessoa mais confiante e saudável em 2017

Pessoas felizes são menos propensas a derrames, ataques cardíacos e até mesmo resfriados. Estudos comprovam que pessoas felizes vivem mais do que pessoas negativas. O famoso Abraham Lincoln disse: 'as pessoas só são felizes quando elas realmente mudam seus pensamentos para algo positivo". Será que a busca pela felicidade é tão simples assim?

Preparamos uma galeria com algumas dicas que irão ajudá-lo a ser uma pessoa mais contente e, consequentemente, com uma melhor qualidade de vida no próximo ano. Confira!



CRIE UM SEGREDO



Quando você se sentir julgado, irritado ou impaciente, crie um ritual para neutralizar esses sentimentos. Diga algo para si mesmo que vai distrair sua mente desses sentimentos ruins.

Se você gosta de música, pense no seu artista favorito e cante internamente a canção dele. Caso seja religioso, pense em alguma oração que você costuma fazer. Ou então apenas 'cante' silencioamente o mantra 'ommm'

Interromper a onda negativa com algo positivo ou qualquer outra distração poderá te ajudar a encontrar algumas emoções e seguir um outro caminho que não seja

o da negatividade.



NA DÚVIDA, SORRIA!



Um estudo de 2012 da Universidade de Kansas demonstrou que o ato de sorrir pode ser benéfico, diminuindo a frequência cardiaca após um episódio estressante e aumentando os níveis de endorfinas em seu corpo.

Essa é uma estratégia que está explícita no seu rosto. Experimente usá-la na próxima vez que você estiver preso ou frustrado no trânsito. Sorria e perceba como você vai se sentir melhor.



SIGA UMA DICA DOS 'AA'



Alcoólicos Anônimos (AA) diz aos novos membros: 'Tudo é mentira até que você o faça'. Em outras palavras, você deve agir como se você fosse alguém que não é dependente da bebida alcoólica e, realmente, você vai começar a se sentir em um caminho certo.

É um grande lema que poderá ajudá-lo a superar sentimentos suspeitos ou de fraqueza. Você ficará surpreso com duas coicas: com a reação das pessoas e perceberá que, ao longo do tempo, sua vida estará seguindo um caminho mais positivo.



JUNTE-SE AO 'TOASTMASTERS'



'Toastmasters' é um ótimo lugar para cultivar novos hábitos e atitudes. Esse curso irá ajudá-lo a abrir a mente para novas formas de olhar as coicas. Você vai encorajar seus colegas e, consequentemente, eles irão te apoiar. Cada vez mais aumenta a quantidade de jovens que busca o Toastmasters. Você poderá se surpreender com mais otimismo e confiança após participar desse grupo.



REDUZA SEUS AMIGOS NEGATIVOS



Você pode fazer uma lista dos chamados 'amigos' que são negativos e críticos e, em seguida, lentamente, eliminá-los de sua vida. Você não precisa desfazer a sua amizade com esse amigo negativo no Facebook, mas sim bloquear os posts dele ou deixar de segui-lo.

Depois disso, se esforce para cultivar suas amizades postitivas e conhecer pessoas mais animadas para incluí-las em sua vida.



SEJA UM VOLUNTÁRIO



Algumas vezes é necessário tentar analisar os seus pensamentos negativos com uma outra perspectiva. Ser voluntário em algum albergue ou em algum abrigo para sem-teto poderá fazer com que você veja os problemas com menos grandeza e com uma outra perspectiva.

Além disso, a interação com as pessoas que apreciam o que você está fazendo vai lhe dar um grande impulso. Esse tipo de atitude vai levantar o seu espírito, principalmente, por estar ajudando quem realmente precisa.



FAÇA UMA AULA DE 'IOGA DO RISO'



Criado na década de 1990 pelo doutor indiano Madan Kataria, de Mumbai, a prática do ioga do riso tem como objetivo fazê-lo rir sem motivo. Pode até parecer bobô, mas é eficaz.

Os participantes juram que se sentem aliviados depois de frequentarem as classes - que parte é concentrada na meditação e outra a parte somente em risos. Oprah Winfrey tentou e amou. Veja se há classes em sua área e experimente uma. O que você tem a perder, exceto sua tristeza?



VOLTE A FALAR COM AMIGOS ANTIGOS



É tão fácil como pegar o telefone ou enviar uma mensagem por e-mail dizendo 'eu estive pensando em você'. Talvez seu aniversário esteja próximo e você poderá convidá-lo para um almoço. Reconectar-se com entes queridos é importante para manter nossos corações e almas felizes.



CERTIFIQUE-SE DO SEU NÍVEL DE VITAMINA D



Obter bastante vitamina D, especialmente no escuro do inverno, é crucial para a sua saúde física e mental. Vários estudos mostram que baixos níveis de vitamina D podem causar leve depressão como outros sintômas.

Se seus níveis são baixos, tome vitamina D extra, bem como suplementos de ácidos graxos e ômega-3. A maioria das pessoas percebe que ao tomar vitamina D, elas se sentem melhor e mais dispostas.



OUÇA MAIS, PERGUNTE MENOS



Às vezes, obter outra perspectiva é tão fácil quanto ficar quieto e não questionar as coisas. A outra pessoa ficará grata por você ter se importado e prestado atenção. Mas ficar quieto em certas situações e com mais frequência te ajudará a escolher melhor o que você quer dizer. Quando você pensa antes de falar alguma coisa, é bem provável que você não fará uma reclamação ou uma lamentação.



PLANEJE UMA CAMINHADA OU CORRA COM UM AMIGO



Essa estratégia é bem eficaz quando feita junto com um amigo que você não tenha saído por um tempo. Além de se exercitar, você poderá colocar o papo em dia. Se você correr ao menos uma vez por semana com um amigo poderá ser melhor ainda. Varie a localização e a dificuldade do seu percurso, porém, seu foco é se distrair e conversar com alguém que há muito tempo não o via.



NÃO FIQUE TRISTE, SEJA FELIZ



Se você mora na parte Norte do país ou em uma região que não recebe muita energia solar durante o inverno, você pode adquirir uma certa 'tristeza' e ficar cabisbaixo. Isso está relacionado com a exposição reduzida à luz solar ou também pode estar associado com os baixos níveis de vitamina D

Já existem algumas luzes específica que podem ser instaladas em casa e que 'substituem' a luz solar necessária diariamente. Com apenas algumas horas de exposição por dia nessa luz poderá melhorar o seu humor.



TENHA UM ANIMAL DE ESTIMAÇÃO



Os cães e gatos não são chamados de melhores amigos do homem à toa. Você pode ter um amor incondicional por eles. Estudos comprovam que a saúde mental é melhorada e a pressão sanguínea é estabilizada quando os donos dos pets acariciam seus animais. A necessidade de cuidar de alguém que não seja você mesmo é uma ótima maneira de deixar de lado o seu mau humor.



EXPERIMENTE OS ELÁSTICOS DE BORRACHA



Usar uma faixa de borracha ou uma pulseira elástica no seu pulso poderá ajudar em algumas horas. Quando você começar a pensar coisas negativas, puxe o elástico e solte-o. Ele irá ajudar a criar consciência e uma rotina para 'cortar' os pensamentos negativos.



FAÇA MAIS COMIDA CASEIRA



Faça um macarrão caseiro com queijo. Prepare um guisado de carne cozido. Chame seus filhos ou amigos para preprar uma pizza, inclusive a massa. Se distraia e convide pessoas para provar seus pratos. Isso te fará contente e proporcionará um tempo para o social.



ELIMINE PALAVRAS NEGATIVAS DO SEU VOCABULÁRIO



Observe quando você disser palavras como 'não pode', 'nunca', não' e, principalmente, 'deve'. Reveja seu vocabulário e prefira dizer 'eu escolho' ou 'eu quero'. Seja mais postivo. Você e as pessoas ao seu redor perceberão a diferença.



FAÇA AQUILO QUE VOCÊ SEMPRE QUIS FAZER



Quando você investir em si mesmo, você vai se sentir mais positivo. Se você sempre quis ter aulas de pintura, redecorar a sua sala de estar ou fazer um tour turístico em sua própria cidade, o faça. Viajar ou usar as férias para praticar algum esporte radical pode ajudar bastante na sua qualidade de vida.



DESLIGUE A TV E O COMPUTADOR



Não é para sempre. Mas tente reduzir pela metade o tempo que você gasta assistindo TV ou na frente do computador durante as noites ou no fim de semana. Isso lhe dará mais tempo livre para interagir com amigos e familiares e vai te tirar da rotina. Reduzir a sua exposição a algumas mensagens negativas do Facebook é definitivamente um plus. A vida é melhor aproveitada na vida real.



COMPRE UM LIVRO DE AUTOAJUDA



Muitos livros têm orientações inteligentes e conteúdos estimulantes que poderão mudar sua perspectiva de vida.



SEJA TRANQUILO



Você não pode controlar como as outras pessoas se comportam. Respire fundo e pense 'uau, essa pessoa deve estar tendo um dia realmente ruim'. Com isso, você se coloca no lugar do próximo e não vai piorar uma situação que já iniciou ruim. Sua tranquilidade pode controlar qualquer 'climão'.



ESCREVA UM DIÁRIO



Aproveite o tempo livre para escrever as alegrias simples de sua vida. Nenhuma alegria é pequena para ser notada. Uma caminhada em um parque tranquilo, uma nota de dinheiro encontrada no chão, um telefonema legal que você teve com o seu melhor amigo. Tudo isso pode ser anotado no papel. Quando você ler suas anotações no futuro, você vai sorrir e te proporcionará felicidade, além de uma reflexão de que nem tudo na vida é ruim.