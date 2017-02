Confira as vagas de emprego oferecidas pelo Sine na região do bico

Os postos do Sine Tocantins disponibiliza nesta terça-feira (06), dezenas de vagas de emprego com oportunidades em diversas áreas.



O horário de atendimento é das 8 às 18 horas, de segunda a sexta-feira, e os candidatos devem portar documentos pessoais, Carteira de Trabalho e número do Programa de Integração Social (PIS). É válido ressaltar que de acordo com a procura as vagas podem ser preenchidas ou expirarem a qualquer momento.



A agência do Sine de ARAGUATINS fica na AV. PEDRO LUDOVICO TEIXEIRA, QD.2 LOTES 11/12 CENTRO.



Araguatins:



Representante Comercial (3)

Primeiro Emprego (2)

Caseiro (1)

Consultor de Vendas (1)

Vendedor Externo (1)

Leiturista (1)



Augustinópolis



Auxiliar de Farmácia (1)

Biomédico (1)

Técnico de Enfermagem (1)

Vendedor (1)

Auxiliar de Serviços Gerais (1)

Enfermeiro Intensivista (1)





Axixá



Auxiliar de Enfermagem (1)



Tocantinópolis



Vendedor Externo (1)



Wanderlândia



Representante Comercial (1)



Xambioá



Vendedor Externo (2)

Assessor de Negócios (1)