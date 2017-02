Polícia e prefeitura discutem estratégia de segurança para o carnaval

O comando do 9º Batalhão da Polícia Militar (9º BPM), na pessoa do subcomandante, capitão Frank Cinatra Sousa Melo, recepcionou na tarde desta segunda-feira, 06, o prefeito municipal de Araguatins, Cláudio Carneiro Santana, a fim de versarem sobre a segurança para o carnaval que acontecerá entre os dias 25 a 28 deste corrente mês no Cais do Porto.



O prefeito Cláudio Santana, juntamente com sua comitiva administrativa, foi recebido no auditório do 9º BPM pelo então subcomandante e os vários outros oficiais que compõem a Unidade, com foco no planejamento do policiamento para a então data festiva em loco.



O principal destaque da reunião foi à abordagem do capitão Frank Cinatra na questão da logística do evento, salientando a importância do isolamento das ruas que darão acesso ao local, dentre outras necessidades a serem cumpridas, e que proporcione o bom andamento das atividades dos policiais militares ou até mesmo dos foliões.



Um novo encontro foi marcado entre os presentes, e está previsto para acontecer na semana subsequente, onde o prefeito Cláudio Carneiro, acrescentou que a mesma acontecerá já com um decreto expedido em mãos, que objetiva uma normativa para o carnaval. Ainda, o prefeito reforçou que contará com seguranças particulares para melhor atender a demanda.