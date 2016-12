Tecnologia permite vacinas e coletas de sangue sem dor

Encarar uma agulha no momento da vacina ou da coleta de sangue é tarefa difícil para muitas pessoas, independente de idade. Para oferecer um alento aos pacientes, a médica pediatra norte-americana Amy Baxter criou um aparelho para livrar a dor e minimizar o medo dos pacientes. O mecanismo está disponível no Laboratório Búrigo, em Criciúma.



O dispositivo aplicado sobre o local da injeção atua em duas “frentes” contra a dor. A vibração do aparelho e o frio da bolsa de gelo acoplada geram o envio de informações ao cérebro que “fecham o portão” para a sensação incômoda, explica o líder dos setores Pré-Analítico e Vacinas do Laboratório Búrigo, Leandro de Costa. “Realizamos os primeiros testes e o resultado é altamente positivo. Esse produto passou por 18 estudos clínicos de aperfeiçoamento e validação”, frisa.



A primeira experiência com o aparelho da coleta sem dor do filho Vinícius surpreendeu o administrador de empresas Luciano Mendes. Pela primeira vez o menino de nove anos não precisou do colo do pai no momento da aplicação da agulha. “A última vez fomos buscá-lo debaixo de uma mesa em uma sala ao lado. Ele ficava muito tenso e com essa maquininha ele se distraiu e não sentiu dor, o que nos deu uma tranquilidade grande”, narra.



Em busca da excelência



No primeiro momento, a unidade Dona Lina e a Búrigo Sala de Vacinas (ambas localizadas próximo ao Hospital São João Batista) dispõem do dispositivo da coleta sem dor. A tecnologia se incorpora ao histórico de inovações implementadas no objetivo de alcançar a excelência em atendimento com uma atenção especial ao público infantil, relata o diretor da empresa, Renan Búrigo.