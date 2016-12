A Secretaria Municipal da Saúde e Unitins realiza palestras e oficinas sobre Campanha do Dia Mundial de Luta Contra a Aids

As palestras e oficinas começaram na manhã desta quinta-feira (01), no Colégio Estadual Manuel Vicente Souza. A ação é referente à Campanha do Dia Mundial de Luta Contra a Aids - 1º de dezembro.



Estão participando das palestras e oficinas, além dos alunos do Colégio, estudantes de outras escolas da cidade.



As palestras falam sobre DSTs, prevenção e tratamento e estão sendo entregues também camisinhas aos que se interessarem.



Aos estudantes que participarem das oficinas em sala, com os seguintes temas: “Agentes etiológicos e novas nomenclaturas das IST, abordagem sidrômica, prevenção e tratamento”; “Hepatites virais”; “HIV/AIDS” e “AIDS x doenças oportunistas e neoplasias”; receberão ao final do dia um certificado.



A Secretaria Municipal de Saúde também está reproduzindo para as crianças das escolas municipais vídeos didáticos sobre Higiene Bucal.