3º BPM sediará o 1º Encontro dos Militares Cristãos do Maranhão e contará com a presença da Polícia Militar do Tocantins

IMPERATRIZ – Entre os dias 25 e 26 de novembro, a Capelania Militar Evangélica do 3º Batalhão da Polícia Militar (BPM) em Imperatriz, Maranhão, estará realizando o 1º Encontro dos Militares Cristãos do Estado. O encontro será no Grande Templo Central da Assembleia de Deus (COMADESMA), liderado pelo pastor Raul Cavalcante, capelão evangélico da PM do Maranhão.

A abertura será ás 19h da sexta-feira (25). Major Valdeonne Dias da Silva, comandante do 9º BPM, estará representando o Comandante Geral da PM do Tocantins, coronel PM Glauber de Oliveira Santos.



O evento contará com militares de outras Unidades do Estado, co-irmãs, Bombeiros, Forças Armadas e comunidade em geral. O encontro está sendo apoiado pelo Ministério de Apoio às Famílias da PM do Maranhão, Bombeiros e Igrejas Cristãs do Estado e tem como objetivo fortalecer e difundir a união entre os militares, bem como buscar o equilíbrio físico, psíquico e espiritual dos policiais.



O 1º tenente QOA Walber Pereira, presidente da União dos Militares Evangélicos do Tocantins (UMETO) é um dos palestrantes do encontro. Os inscritos participarão dos trabalhos durante o dia e a noite do sábado (26).



As inscrições encerram hoje, quinta-feira (24), e estão sendo realizadas através do site da PMMA.