PM prende quadrilha que planejava assaltar Correios de Augustinópolis

Uma quadrilha que pretendiam roubar a agência dos Correios de Augustinópolis foram presos pela PM na noite desta terça-feira, dia 29 e início da madrugada deste dia 30. Quatro homens foram presos, um está foragido e outro será investigado.



Conforme as informações levantadas pelo portal Voz do Bico, policiais PM estavam fazendo ronda rotineira pela cidade quando deparam com dois homens suspeitos em frente ao clube social da Loja Maçônica da cidade, sendo que do outro lado da rua é a casa do gerente da agência dos Correio local. Na abordagem verificaram que os homens estavam armados e foram detidos em flagrante.

No destacamento policial os homens “entregaram todo o serviço”. Confessaram que estavam ali para roubarem a agência dos Correios. O plano, conforme José Lucas Nunes Silva, 25 anos, consistia em sequestrarem a mulher do gerente da agência dos Correios de Augustinópolis, levá-la para um lugar ermo, enquanto conduzia o gerente, feito refém até agência e a roubava.





Armas e celulares apreendidos pela policia



Plano aparentemente simples, mas devido a eficiência da PM, resultou na prisão de José Lucas, que seria o chefe e mentor intelectual da quadrilha e do crime e segundo o próprio, já tem passagem pela polícia por tráfico e teria cumprido três meses de prisão. Com ele foi preso Fabiano Moraes dos Santos, 25 anos, também com passagem pela polícia por roubo e tráfico. Teria, conforme ele cumprido seis meses de cadeia. Ambos de Imperatriz.



Com as informações e a operação já sob o comando do Capitão Rondinele e do 1º tenente Auricélio, foi pedido reforço e foram no encalço dos outros dois, que estavam hospedados em um motel da cidade. Neste local prenderam Charlielsonn Pereira da Silva, 27 anos, morador de Tasso Fragoso-MA. Este também com passagem por roubo e tráfico e teria cumprido nove meses de xadrez. O quarto homem, identificado apena por Tarso ou Lipe, conseguiu fugir, houve perseguição, mas não foi possível capturá-lo.



Mais tarde, por volta de 01h00 da madrugada, foi preso o mototaxista imperatrizense, Mauri de Sousa Moreira, 24, que teria vindo para dar apoio ao foragido. Há ainda um quinto elemento, que seria o informante e este, conforme as informações é morador de Augustinópolis e os estaria esperando em Marabá-PA, onde fariam a divisão do roubo que não aconteceu.



Apreensões



Dois revolveres calibre 38, 06 munições, seis celulares, um carro classic (que teria sido tomado emprestado para o assalto) e uma moto





Corsa Classic, cor preta, placa OJF 0745- São Luís-MA





