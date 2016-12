Como preparar as crianças para a chegada do Papai Noel?

Para muitas crianças, o Natal é o acontecimento mais importante do ano, e por isso a data pode trazer alguns contratempos. A ansiedade é o primeiro deles: as crianças não veem a hora de receber o Papai Noel e ganhar os presentes.



Abaixo, a coordenadora pedagógica de educação infantil da Escola Dínamis, Gisela Plombon, dá algumas dicas para ajudar os pais a lidar com as expectativas e também com o sono das crianças na véspera do Natal.



Soneca de manhã ou à tarde?



Para Gisela, o horário ideal do cochilo vai depender da rotina da criança. Se ela sempre acorda cedo, vale manter o hábito e levá-la para gastar bastante energia pela manhã, dessa forma, é mais provável que o sono da tarde aconteça naturalmente.

Mas se ela é acostumada a dormir até mais tarde e isso acontecer no dia 24, deixe. "Aproveite ainda a manhã para adiantar as tarefas", sugere a pedagoga.



Como fazer a criança dormir com tanta ansiedade?



"O grau de ansiedade da criança vai variar de acordo com a movimentação da família", explica Gisela. Por isso, para manter a rotina do sono à tarde, os pais devem oferecer um ambiente favorável ao de costume, se houver muita agitação, a ansiedade vai aumentar, e tornar ainda mais o processo de fazer a criança pegar no sono.

Depois da soneca, como distrair os pequenos?

Há varias possibilidades, e Gisela dá algumas sugestões: contar histórias sobre o costume de Natal e sobre família, pedir ajuda para arrumar a mesa, servir os convidados, entre outras tarefas. E por que não aproveitar o momento da família reunida para mostrar para os convidados os novos feitos e gracinhas do seu filho?

Pode abrir os presentes antes da hora?

A pedagoga não indica que isto seja feito, pois é importante cumprir combinados: "Ensinar seu filho a esperar faz parte do desafio de educar. Aproveite esse momento". Mas ela dá uma dica útil: adaptar o horário.



E se ela dormir?

"Toda a família conhece seu filho. É bastante importante adaptar a hora mágica da chegada do Papai Noel ao horário das crianças, para que elas possam curtir o momento com prazer", diz Gisela, ou seja, tente fazer a "falsa meia-noite" mais cedo na sua casa. Mas se mesmo assim ela dormir antes da hora, mantenha a história da noite anterior: a famosa história de que o Papai Noel passou e deixou os presentes. Não tem problema nenhum ele abrir os pacotes no dia seguinte.