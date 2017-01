Quem corre tem o cérebro mais conectado, sugere estudo

Pesquisadores descobriram mais um possível benefício físico proporcionado pela corrida: o exercício também é capaz de alterar o funcionamento do cérebro da mesma maneira que ocorre quando alguém toca um instrumento musical.



Em um estudo conduzido pela Universidade do Arizona, nos Estados Unidos , exames de ressonância magnética revelaram melhor conectividade no cérebro de corredores. Os resultados mostraram que diferentes regiões do cérebro estavam mais conectadas e mais sincronizadas do que o normal.



Os cientistas afirmaram que a descoberta pode nos ajudar a entender como tarefas repetitivas — correr ou tocar piano, por exemplo — podem alterar o funcionamento cerebral. Também deve oferecer novas ideias para combater o “declínio cognitivo” comum a partir da terceira idade.



“Uma recente proliferação de estudos nos últimos 15 anos mostrou que a atividade física pode ter impacto benéfico no cérebro”, disse o antropólogo David Raichlen, um dos membros da EQUIPE . “Mas a maior parte desses estudos tem sido baseada somente em adultos mais velhos.”



O grupo comparou os exames cerebrais de 11 corredores com os resultados de outros 11 homens que não participaram de qualquer atividade atlética no último ano. Os voluntários tinham a mesma faixa etária, entre 18 e 25 anos.



Em exames de estado de repouso, onde os participantes não realizam tarefas durante a ressonância, a equipe descobriu que a conectividade funcional dos corredores era maior em áreas como o córtex frontal, região que lida com o planejamento, decisão e realização de tarefas múltiplas.



Pesquisas anteriores já identificaram esse resultado com tarefas que envolvem a função motora, como aprender um instrumento musical. A partir dessas semelhanças, os pesquisadores sugeriram que a corrida pode envolver o cérebro da mesma forma, mesmo se o exercício for uma tarefa “automática”, que não exige muita reflexão.



Embora os cientistas ainda não tenham muitas informações sobre o impacto benéfico dessa mudança na conectividade cerebral, estudos já comprovaram que danos causados, por exemplo, após um acidente vascular cerebral podem reduzir essa conectividade e deixar as regiões do cérebro mais isoladas.