A aprendizagem é um contrato de trabalho especial, ajustado por escrito e por prazo determinado (até no máximo de dois anos), em que o empregador se compromete a assegurar ao maior de quatorze e menor de vinte e quatro anos inscrito em programa de aprendizagem, formação técnico-profissional metódica, compatível com o seu desenvolvimento físico, moral e psicológico, e o aprendiz, a executar com zelo e diligência as incumbências necessárias a essa formação, que se caracteriza por atividades teóricas e práticas, organizadas em tarefas de complexidade progressiva desenvolvidas no ambiente de trabalho.



Ao aprendiz, salvo condição mais favorável, é garantido o salário mínimo hora. A jornada não deve passar de seis horas diárias, sendo vedadas a prorrogação e a compensação, entretanto, poderá alcançar oito horas diárias para os aprendizes que já tiverem completado o ensino fundamental, se nelas forem computadas as horas destinadas à aprendizagem teórica.



A validade do contrato de aprendizagem pressupõe anotação na Carteira de Trabalho e Previdência Social, matrícula e frequência do aprendiz na escola caso não haja concluído o ensino médio, e inscrição em programa de aprendizagem desenvolvido sob orientação de entidade qualificada em formação técnico-profissional metódica. Nas localidades onde não houver oferta de ensino médio, a contratação do aprendiz poderá ocorrer sem a frequência à escola, desde que ele já tenha concluído o ensino fundamental. Àqueles que concluírem os cursos de aprendizagem com aproveitamento é concedido certificado de qualificação profissional.



Quando se tratar de portador de deficiência, a duração do contrato de aprendizagem autoriza exceder de dois anos como também o limite de idade do aprendiz sob tal condição pode ultrapassar vinte e quatro anos. A comprovação da escolaridade deve considerar, sobretudo, as habilidades e competências relacionadas com a profissionalização.



Todos os estabelecimentos, de qualquer natureza, são obrigados a empregar e matricular nos cursos dos Serviços Nacionais de Aprendizagem número de aprendizes equivalente a cinco por cento, no mínimo, e quinze por cento, no máximo, dos trabalhadores existentes em cada estabelecimento, cujas funções demandem formação profissional, todavia, isso não se aplica quando o empregador for entidade sem fins lucrativos, que tenha por objetivo a educação profissional. Os estabelecimentos também devem ofertar vagas de aprendizes a adolescentes usuários do Sistema Nacional de Atendimento Socioeducativo.



Se os Serviços Nacionais de Aprendizagem não oferecerem cursos ou vagas suficientes para atender à demanda dos estabelecimentos, poder-se-á supri-la por outras entidades qualificadas em formação técnico-profissional metódica como Escolas Técnicas de Educação e entidades sem fins lucrativos que tenham por objetivo a assistência ao adolescente e à educação profissional, registradas no Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente. As entidades acima mencionadas serão supervisionadas pelo Ministério do Trabalho e Emprego e devem contar com estrutura adequada ao desenvolvimento dos programas de aprendizagem, de forma a manter a qualidade do processo de ensino, bem como acompanhar e avaliar os resultados.



É possível que a contratação do aprendiz seja efetivada pela empresa onde se realizará a aprendizagem ou por Escolas Técnicas de Educação e entidades sem fins lucrativos que tenham por objetivo a assistência ao adolescente e à educação profissional, caso em que não gera vínculo de emprego com a tomadora dos serviços. Aos candidatos rejeitados pela seleção profissional deve ser dada, tanto quanto possível, orientação profissional para ingresso em atividade mais adequada às qualidades e aptidões que eles tiverem demonstrado.



Para concluir, o contrato de aprendizagem se extingue no seu termo ou quando o aprendiz completar vinte e quatro anos (aforante o portador de deficiência), ou ainda, antecipadamente quando houver desempenho insuficiente ou inadaptação do aprendiz, salvo para aquele com deficiência e desprovido de recursos de acessibilidade, de tecnologias assistivas e de apoio necessário ao desempenho de suas atividades; falta disciplinar grave; ausência injustificada à escola que implique perda do ano letivo; ou a pedido do próprio aprendiz.



