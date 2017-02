Tentativa de roubo dos Correios em Esperantina resulta em morte e quatro prisões

ESPERANTINA – Após a equipe de RP de Buriti do Tocantins abordar, na madrugada deste dia 8, em frente aos Correios de Esperantina, Antônio Lourenço da Silva Barbosa em uma caminhonete de Marca Toyota, Modelo Hilux, placa OFW-0988, onde foram encontrados um rádio HT e mais quatro celulares, a equipe de Força Tática, o CPU (Comando de Policiamento Urbano) e a Equipe de Inteligência do 9° Batalhão de Polícia Militar deslocaram-se até Esperantina e encontraram um buraco na parede lateral da agência dos Correios. Diante disso, Lourenço confessou que estava na companhia de mais três indivíduos, com a intenção de roubar a Agência dos Correios local.



Os três indivíduos fugiram em direção ao estado do Pará, sendo resgatados por uma picape Marca Fiat, Modelo Strada, de cor branca. O detido, então, informou à PM tocantinense o possível local de esconderijo dos seus comparsas, e as equipes se deslocaram até o assentamento 1º de Março, nas proximidades da cidade de Marabá, e cercaram o local nesta manhã, 8.

Indivíduos presos pela PM tocantinense na manhã deste dia 8, em um assentamento no Pará



Neste assentamento foram presos Cesar Alves da Silva, João Vieira Lima, Fernando Félix dos Santos, este que já responde processo por roubo dos Correios de Dianópolis, e outro indivíduo, identificado inicialmente como Cristian da Conceição Pereira. No entanto, após verificação, confirmou-se que o documento de identidade era falsificado e que o verdadeiro nome do detido era Marcos Menezes, que responde a vários processos por receptação e roubo. Menezes resistiu à abordagem e disparou contra a equipe da PM com um revólver calibre 32. A PM, em reação aos tiros, acabou atingindo-o na região do tórax. O mesmo foi socorrido e levado a hospital em Marabá, vindo a óbito logo depois.



No local foram apreendidos um veículo Marca Volkswagen, Modelo Gol, placa LGW-5777, e uma picape Strada Branca, placa OTW-2998, compatível com a descrição do veículo utilizado pelos suspeitos para a fuga, além de vários objetos usados para assaltos em estabelecimento financeiros.



Os suspeitos, os veículos e os objetos foram conduzidos ao Departamento de Polícia Federal em Marabá/PA, onde foi lavrado o flagrante

Veja abaixo os veículo apreendidos, que, conforme a Polícia Militar era usados para roubos do bando