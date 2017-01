Ex-morador de rua constrói casa própria vendendo jujubas

Em Palmas um estudante de 31 anos começou a construir a própria casa com o dinheiro da venda de jujubas. Danilo Correa que já chegou a morar na rua, fala que é uma grande conquista a realização dessa obra. “Deito e fico pensando: Eu estou na minha casa. É minha privacidade”.Danilo vende cada doce a R$ 1. De segunda a sexta, na universidade onde estuda filosofia. São três caixas de jujuba, cada uma com 30. Aos sábados e domingos faz as vendas em parques e avenidas da cidade e segundo ele o lucro é maior já que vende cinco caixas. “Uma vez passei o dia inteiro vendendo e consegui apurar R$ 300”.A cada venda, Danilo aborda as pessoas e fala sobre o projeto da construção da casa. Ele conta que muitas ficam sensibilizadas e fazem doações. "Já ganhei sacos de cimento. Uma vez uma pessoa me deu R$ 100 e nem quis a bala", disse.Todas as vendas, compras e lucros são calculados e controlados. Ele compra a caixa de jujubas por R$ 8,90 e lucra 21,10. A compra dos materiais de construção é feita semanalmente. “Nas segundas-feiras vou à loja e compro o que vou precisar para a próxima etapa. Nessa segunda que vem vou comprar um pouco de cimento e areia para fazer o reboco da parte de dentro”, afirmou.Fonte: G1 Tocantins