Dicas para Segurança da Informação em 2017

Entramos em 2017 com a esperança de um ano de sucesso nos negócios, mas precisamos tomar alguns cuidados simples para manter os equipamentos de TI da empresa e também os pessoais livres de Malwares, incluindo os celulares.



Smartphones tem sido cada vez mais alvo de criminosos virtuais e também precisam de proteção eficiente.



O site Guia do PC escreveu um texto perfeito com dicas que se adotadas podem diminuir e muito o risco de ter um equipamento contaminado, clique aqui para ler o conteúdo.



Sistemas de proteção eficientes sempre atualizados



Nada de programas gratuitos para proteger o servidor e as estações da empresa, como primeiro passo você precisa ficar atento e comparar os testes, identificar qual o melhor antivirus pago de 2017 para proteger os seus equipamentos.



Manter as atualizações do Windows sempre atualizadas também são essenciais para a segurança da informação.



Muitos usuários não tem plena conciência de navegação segura na internet, por isso, principalmente em ambientes empresarias é essencial implementar algumas políticas de segurança.



O portal Startup MS escreveu uma lista de medidas simples para adotar com os colabores que ajudam a manter os equipamentos livre de infecções.



Backup pode ser a salvação



Mesmo tomando todas as medidas de segurança, você não fica imune a ataques e falhas de segurança da sua rede.



Por isso manter um backup atualizado e armazenado longe dos equipamentos é essencial e pode ser a verdadeira salvação em um momento de emergência.



Sempre oriente os colabores da sua empresa com o uso seguro dos equipamentos, mostre a eles os textos do Guia do PC e Startup MS para ajudar a entender as informações passadas.



Tomando esses cuidados você aumenta muito o nível de segurança de toda a sua rede ficaremos felizes se não precisar recorrer a um backup.