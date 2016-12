Vida Louca é o 7º foragido de volta à prisão

AUGUSTINÓPOLIS – A Polícia Civil, com apoio da Polícia Militar, recapturou o sétimo fugitivo que estava foragido desde a madrugada do dia 11 de dezembro quando, juntamente com mais sete detentos, fugiu da Cadeia Pública de Augustinópolis Jefferson Gabriel Sousa, o Vida Louca, condenado por roubo, foi preso por volta de meio-dia desta segunda-feira, em um casebre de tábua nas imediações do Hospital da Unimed, próximo à beira-rio, em Imperatriz/MA.Conforme os policiais ouvidos pelo portal Voz do Bico, Vida Louca estava armado com uma faca, mas não esboçou nenhuma reação. Ele foi imediatamente levado de volta para a prisão na Cadeia Pública de Augustinópolis.O último dos fugitivos ainda foragido é Eliandro Moraes da Silva, condenado por roubo e cárcere privado. No mesmo dia da fuga, três foram recapturados . Conforme a PC, a busca continua até sua recaptura.