Partida beneficente arrecada produtos para doação de cestas básicas

AUGUSTINÓPOLIS - O grupo “Futebol é Nós”, que tem como dirigentes o empresário Jairo da Economia, Erisnaldo e o agente de saúde Gedeão Filho, com o apoio do servidor da prefeitura de Augustinópolis, Ralsonato Gonçalves, promoveu na noite deste dia 2 uma partida de futebol beneficente.



O objetivo dos organizadores foi arrecadar alimentos e formar cestas básicas para serem doadas a famílias carentes da cidade de Augustinópolis neste fim de ano. Conforme os organizadores, foram arrecadados produtos para 30 cestas básicas, que serão doadas a 30 famílias para um Natal mais feliz.



Esse foi o segundo jogo beneficente realizado e, de acordo com os organizadores, o grupo pretende continuar inovando para os próximos anos. O evento teve a participação do prefeito eleito Júlio Oliveira, que teve atuação ativa do jogo.

Ralsonato Gonçalves, representando o grupo, agradeceu a participação de todos, em especial ao ex-prefeito e secretário de infraestrutura, Antônio do Bar, por ter cedido o campo municipal, e aos que não são do grupo, mas que participaram e colaboraram para que o evento fosse realizado.