Audiência Pública discute melhorias para feirantes e comerciantes do Mercado Municipal

Segurança, organização, estrutura e funcionamento foram questões debatidasNesta segunda-feira, 16 de janeiro, o prefeito Júlio Oliveira (PRB) participou de Audiência Pública, com mais de cem feirantes e comerciantes do Mercado Municipal da cidade para ouvir sugestões e apresentar propostas de reorganização da feira livre que acontece aos domingos no entornos do Mercado.A reorganização está sendo planejada pela prefeitura com apoio da Polícia Militar, que ficará responsável pela organização do trânsito e, claro, segurança.Na pauta redigida pela administração constavam e foram debatidas questões como: o uso do caminhão de transporte de feirantes; pontos comerciais; recadastramento dos feirantes e concessionários dos pontos comerciais do Mercado Municipal; estacionamento; limpeza; feiras itinerantes; e segurança. Estes pontos debatidos são, conforme a gestão municipal e os próprios feirantes, os principais anseios de ambas as partes.A partir de agora, conforme o secretário de Administração, Paulo Esse, a prefeitura, irá traçar metas que visem à melhoria na qualidade do trabalho dos feirantes e o bem-estar dos fregueses que frequentam tanto a feira quanto o Mercado Municipal.O prefeito ainda falou da organização do comércio ambulante na Avenida Goiás e em outros setores da cidade. Questionado por uma feirante, disse que, mesmo que seja com recursos próprios do município, construirá uma rodoviária local e prometeu para breve a Feira Gastronômica de Augustinópolis, que deverá funcionar na Praça Ary Valadão, além de feiras itinerantes que deverá ocorrer as quartas-feiras em diferentes bairros da cidade.Em sua fala de encerramento, Júlio Oliveira disse que a prefeitura não tem como empregar todo mundo. “Precisamos buscar fontes alternativas de trabalho e de oportunidades para as pessoas que querem trabalhar”, frisou.A segurança do local foi um dos itens da pauta e o Capitão-PM Rondinele Martins, comandante da 2ª Companhia Operacional Destacada da PM (Augustinópolis), disse que a PM intensificará a segurança na área no período noturno e durante a feira haverá sempre uma viatura no local.Participaram da Audiência Pública, além dos nomes já citados, todos os secretários municipais, Cícero Moutinho, presidente da Câmara Municipal e os vereadores Marcos da Igreja, Oseas, Vaguinho, Nildo Lopes, Antônio Queiroz e Luizinha.