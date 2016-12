Luta desigual: Michel Temer x Osmar Machado

* Leonício de Sousa Silva,

Há coisas muito erradas no nosso país. Está tudo ao revestrés. Os nossos valores, nossas palavras, nossos gestos, nossos atos!



Não sei a data, nem o local. Isso pouco importa. O que importa é o gesto em si mesmo. Em um vídeo que circulou mundo afora, o ainda presidente dos Estados Unidos, Barack Obama, entra num avião oficial americano, enquanto lá embaixo um guarda continua com o gesto de continência dada a ele. Mas algo se passou na cabeça do presidente, e ele, num gesto singular e referto de humildade, desce do avião e vai até o guarda, cumprimentando-o, pegando a sua mão e sorrindo para ele. Um sorriso que demonstra dizer: “Me desculpe por tê-lo ignorado”. Certamente, aquele guarda nunca mais irá esquecê-lo. Não pelo mero fato de ser ele o presidente, mas pela sua demonstração de respeito. Um gesto tão simples que demonstra tão plena grandeza. Ser grande não é ter poder material, e sim ter poder espiritual, humano, fraterno. E pelo menos nisso Barack Obama o teve.



Na data de ontem, circulou Brasil afora, e deve ter circulado mundo afora também, um vídeo em que Osmar Machado, pai do zagueiro Felipe Machado, uma das vítimas na tragédia aérea da Chapecoense, dá, digamos, uma “pedrada” no semblante do nosso presidente. Michel Temer poderia ter ido dormir sem essa. Foi um nocaute moral de um homem simples, desconhecido até então, contra o tão conhecido e poderoso presidente brasileiro. Para atualizar o leitor, Michel Temer resolvera ir a Chapecó - SC, prestar seus votos de pêsames e solidariedade às famílias devastadas pela tristeza e pela dor de ter perdido um ente querido na tragédia na Colômbia. O pai de Felipe foi informado que seria conveniente ir ao aeroporto receber o presidente, dar-lhe as boas vindas e cumprimentá-lo. Afinal, não é todo dia que um presidente vai a uma cidade interiorana, falar com pessoas comuns, pegar na mão de pessoas comuns. E pegar na mão de um presidente deve ser uma conquista midiática. Quem é anônimo deixa de sê-lo. Quem vendia um par de sapatos por dia poderia passar a vender dez pares. (o pai de Felipe é sapateiro).



Resposta de Osmar Machado: “Eu não vou ao aeroporto. Porque eu acho um desrespeito muito grande a essas pessoas. Se ele quiser, vem aqui. Porque as pessoas importantes hoje aqui somos nós e os nossos filhos que morreram. Eu não vou arredar o pé de perto do meu filho prá cumprimentar o Temer. Eu vou chegar lá e vou cumprimentar ele e vai sair no mundo inteiro: “o pai de Felipe cumprimentou o Michel Temer. O que que eu quero com esse tipo de coisa? Eu não preciso do cumprimento dele no aeroporto. Eu acho que se ele tem dignidade e vergonha na cara, porque ele é o presidente, ele tem que vir aqui cumprimentar as pessoas que estão com problema. Não nós ir ao encontro dele como se a importância fosse ele está no aeroporto. A importância dele no aeroporto não representa nada”.

Puft!!! Isso foi um nocaute de Mike Tyson em Summy Scaff.



No filme “Gladiator”, o lutador Maximus cai morto, não antes de ter fincado um punhal na garganta do seu rival de luta, o Imperador de Roma, e nem sem antes fazer recomendações acerca do seu desiderato de liberdade. Caído, a irmã do imperador morto se aproxima de Maximus, engrandece-o diante do povo e pede ajuda para que tirem o corpo dali e dêem-lhe as devidas honras, “Porque ele era um soldado de Roma”. O Senador que herda o dever do poder e da condução daquele povo é o primeiro a se prontificar, abaixando-se, ajudando a pegar o corpo de Maximus e erguê-lo do solo.



Cediço que isso é uma ficção. Mas a ficção tem o poder de nos ensinar mais que a realidade. Ainda mais quando a realidade está carcomida pela ferrugem da moral. Michel Temer, se humilde e digno fosse, deveria ter tido a hombridade de ir até as famílias, nas suas casas, cumprimentá-las, abraçá-las e, nem que fosse num gesto teatral e midiático, deixado escorrer um pedaço de lágrima nas avenidas da sua face. E, chegados os corpos, deveria ter sido o primeiro a pegar nas alças do primeiro caixão e ajudado a carregá-lo. E embora não fizesse mais nada e mais nada dissesse, esse gesto diria muito de grandeza, de amor, de humanidade. Se Temer assistiu ao filme “Gladiador”, deve ter cochilado na hora da cena em que o Senador ergue o corpo de Maximus. Mas ele dever ter visto o vídeo de Barack Obama. Um presidente gosta de observar os gestos de outro presidente. E com Obama deveria ter aprendido algo de muito mais singelo e humano. Deveria ter aprendido que não importa o tamanho de um edifício, de uma torre, e por mais que sejam imponentes, inabaláveis, só o são porque estão assentados sobre um alicerce lá embaixo. E o vento sopra e bate de cheio lá em cima, incessantemente, mas não devasta os tijolos e ferros que estão fincados no chão. Temer deveria ter aprendido com a própria tragédia ocorrida. Que não importa quem ele seja, um dia ele vai se igualar a todos, porque a morte iguala todos os homens. Que ele pode ser o presidente, poderoso, imponente, importante, mas um dia seu corpo vai se tornar podridão, pó, ou cinza. Não sei o seu espírito. Porque somos ínfimos demais para compreender o que acontece na vastidão da morte.



Não quero falar da tragédia em si, tragédia capaz de comover o mundo do esporte e o mundo da vida, tragédia que mostrou a grandeza da alma do povo colombiano, tragédia que assolou a alegria do povo de Chapecó, tragédia que serve para nos dar lições sobre o tempo dos sonhos e o tempo da vida. Que cada um fale para si mesmo sobre ela, guardando ou não suas marcas lá na fundeza do seu íntimo. Quero apenas refletir sobre a sensibilidade que se deve ter diante da comoção advinda da tragédia da morte. Claro que todo dia, toda hora, morre alguém, e não se tem um rio de lágrimas dentro dos riachos dos olhos para derramar uma gota a cada vez que morre alguém. Cada um entenda a seu modo a simbologia que passou a representar o time da Chapecoense. Mas o essencial é entender que há momentos em que não se deve levar em consideração o que se é, o que se faz, a riqueza ou o poder que se tem. A humanidade e a fraternidade devem imperar e retumbar dentro de cada espírito principalmente nos momentos de tragédia. Ou se é humano ou não se é humano. De nada adianta ensaiar e teatralizar gestos de humanidade, apenas para reluzir diante dos olhos do mundo. Ser simples e humano é, antes de tudo, tirar a gravata e o paletó, tirar os sapatos brilhantes, tirar do rosto a face do poder, pisar descalço no chão, se preciso for, igualar-se aos homens pobres e comuns, no seu sofrimento e na sua humildade, e fazer algo que reflita a grandiosidade humana que deve orvalhar sempre as folhas secas da nossa miséria humana.



Isso é honradez. Isso é grandeza. Isso é humanidade.



Levantem Michel Temer. Um dia ele pode se tornar soldado do povo brasileiro.



* Leonício de Sousa Silva, é escrivaão da PC em Augustinópólis