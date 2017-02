Lembra do menino desnutrido abandonado pelos pais? Ele acaba de entrar na escola Fonte: O Deboísmo

A criança foi adotada e essa semana teve o primeiro dia de aulaNo final de janeiro de 2016, a voluntária Anja Ringgren Lovén foi para uma missão de salvamento nas ruas da Nigéria e encontrou um menino desnutrido que estava prestes a morrer de fome. A dinamarquesa então tentou ajudá-lo e esse momento acabou sendo registrado por um dos fotógrafos da equipe e a imagem viralizou nas redes sociais.Diante da situação, Anja decidiu adotar o menino desnutrido. Um ano depois a diferença é assustadoramente boa. Essa semana ele teve o seu primeiro dia de aula e o momento também foi eternizado.Em uma imagem publicada na página oficial da voluntária no Facebook ela aparece ao lado de Hope, nome que a criança ganhou após entrar para a nova família e que significa esperança em português. "No dia 30 de janeiro de 2016, eu fui em uma missão de resgate com David Emmanuel Umem, Nsidibe Orok e nosso time nigeriano. Um acontecimento viralizou e hoje faz exatamente um ano que o mundo conheceu ele", disse a moça que posou ao lado do menino saudável e feliz.Anja trabalha para uma organização chamada DINNødhjælp (seu alívio, em português) por onde escontrou o garoto. Além disso, posta vídeos da criança brincando. Uma imagem bem diferente de um ano atrás.Infelizmente a história do ex menino desnutrido Hope não é a primeira nem a última que irá acontecer. Isso porque, além da pobreza e da dificuldade de encontrar alimentos saudáveis nesses países subdesenvolvidos, existem algumas religiões que dizem que certas crianças possuem poderes do mal e as chamam de "Bruxas", na esperança de cobrar pelos serviços de exorcismo. Mas, muitas vezes, o que realmente acontece é o abandono delas pelos próprios pais. A esperança é que voluntários como Anja e membros da sua equipe continuem fazendo o trabalho voluntário até que autoridades tomem uma atitude em relação ao problema desses locais.