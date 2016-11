Augustinópolis é campeão dos Jogos Internos da Unitins

Foram disputados jogos de futsal e vôlei nas categorias masculino e feminino



A Universidade Estadual do Tocantins (Unitins) definiu no último fim de semana, em Palmas, os campeões dos Jogos Internos da Unitins (Jiuni). Foram disputadas as modalidades de futsal e vôlei nas categorias masculino e feminino. O evento contou com a participação de delegações dos quatro câmpus presenciais da Unitins: Araguatins, Augustinópolis, Dianópolis e Palmas.



No sábado, 26, os jogos foram disputados no CEM Santa Rita de Cássia e no domingo, 27, no ginásio Ayrton Senna, em Taquaralto. Os vencedores foram os seguintes:



Bico Jr. comemora o título do Jiuni com a reitora interina da Unitins, Simone Brito (Foto: Samir Ryam/Divulgação)





Futsal masculino

- 1° Bico Jr. (Augustinópolis)

- 2° Araguatins



Futsal feminino



- 1° Serviço Social (Palmas)

- 2° Araguatins



Vôlei masculino



- 1° Araguatins (as outras equipes da modalidade desistiram da competição)



Vôlei feminino



- 1° Câmpus Graciosa (Palmas)

- 2° Araguatins