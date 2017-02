Aniversário de Esperantina será comemorado com uma das maiores bandas de forró do país em praça pública

O município de Esperantina fará 26 anos de emancipação política nesta sexta-feira, 10, e será comemorado em praça pública, em grande estilo, com a banda Calcinha Preta e cantores local, show gospel e bingo de uma moto pop e uma novilha. Aos shows deverão iniciar a partir das 19h, e a banda Calcinha preta deve entrar no palco as 23h.



A programação festiva terá início à 5h com alvorada seguida de hasteamento do Pavilhão Nacional. Durante o dia haverá disputa de várias modalidades esportivas (veja tabela abaixo).



PREFEITO



"Programamos esta festa, mesmo diante das dificuldades devido a crise financeira no Brasil, mas esta é uma festa que eleva a autoestima do nosso povo e com atrai investimentos", destacou o prefeito dr. Armando Alencar.



O prefeito aproveitou para agradecer sua equipe de governo pela organização da festa e convidou a população para participar do evento. "Agradeço a todos que contribuíram e convido todos participarem da festa que com certeza será muito bonita e animada. Aproveito para desejar sucesso aos esperantinenses e reafirmo meu compromisso de continuar trabalhando pelo nosso município", frisou.