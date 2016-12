Presença de dois jurados no Conselho de Sentença leva a suspenção do Júri do acusado de matar agricultor

O julgamento de Antônio Araújo Falcão, vulgo Paulo, principal acusado de ter sido contratado por Rufina Martins Rodrigues, Domingos Martins Rodrigues, Antônio Martins Rodrigues e Francisca Martins Rodrigues, esposa e filhos respectivamente do agricultor Antônio Martins Rodrigues, para matá-lo, em 20 de janeiro de 2004, em Augustinópolis, foi suspenso na tarde deste dia 2.Durante a manhã a sessão do Tribunal do Júri transcorreu sob toda normalidade. À tarde, quando iam começar os debates entre a Promotoria e Defensoria Pública, verificou-se que dois dos jurados que compunham o Conselho de Sentença também participaram, como jurados, no julgamento envolvendo os mesmos fatos, que absorveu Rufina Martins Rodrigues e filhos.A observação e o pedido de dissolução do Conselho de Sentença partiu do promotor de justiça, dr. Paulo Sergio Ferreira, amparado no artigo 449 do Código de Processo Penal (veja abaixo o que diz o artigo). Com isto será designado nova data para o julgamento do réu que estava sendo julgado à revelia.O Tribunal do Júri foi presidido pelo juiz José Carlos Ferreira Machado, o promotor Paulo Sergio Ferreira de Almeida e pelo defensor público Alexandre Moreira Maia.Conforme descrito na peça acusatória pelo Ministério Público, o crime ocorreu por volta das 22h, na Fazenda Coco Verde, quando Falcão usou uma espingarda e disparou contra Antônio Martins que estava dormindo em uma rede, atingindo sua cabeça e causando morte instantânea.´Não poderá servir o jurado que: (Redação dada pela Lei nº 11.689, de 2008)I - tiver funcionado em julgamento anterior do mesmo processo, independentemente da causa determinante do julgamento posterior; (Incluído pela Lei nº 11.689, de 2008)II - no caso do concurso de pessoas, houver integrado o Conselho de Sentença que julgou o outro acusado; (Incluído pela Lei nº 11.689, de 2008)III - tiver manifestado prévia disposição para condenar ou absolver o acusado. (Incluído pela Lei nº 11.689, de 2008).