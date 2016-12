Feliz final de ano e prospero 2017... A luta anticleptocrata continua

*Luiz Flávio Gomes



Nossos vídeos e artigos de 2016 contra os atos nefastos dos donos cleptocratas do poder (envolvidos no crime organizado das elites dirigentes) não têm nada de conspiração. Nosso propósito é o de mostrar a realidade (nua e crua) do país, para modificá-lo; realidade essa que muitos insistem em ocultar ou até mesmo em negar fervorosamente.



Para que o Brasil um dia tenha crescimento econômico sustentável e desenvolvimento humano progressivo é fundamental descobrir todos os detalhes das manobras que os donos cleptocratas do poder fazem para manipular o povo, distorcer a verdade e se enriquecerem indevidamente.



Para eles, quanto mais polarização (política, ideológica, religiosa, étnica etc.), melhor. Porque as polarizações excessivas e encarniçadas, evidentemente, impedem (de modo permanente) nossa união.



As mentes mais aguçadas e independentes vêm proclamando há séculos a existência de um clube secreto (cleptocrata) que maneja descaradamente o poder em seu benefício (prejudicando o restante da população). O escopo desse sodalício (desse clube) é inequivocamente o de ter o Brasil em suas mãos, facilitando seu enriquecimento indevido. As apurações nacionais e internacionais contra a Odebrecht e a Brasken, por exemplo, são uma amostra disso.



Até o advento do mensalão (2012-2013) e da Lava Jato (a partir de 2014) escondia-se (tanto quanto possível) a estrutura e o funcionamento do citado clube (de promiscuidade indiscutível, posto que se apropria do público como se fosse privado). Agora que sabemos muitas coisas sobre ele, chegou a hora da reação, bidirecionada:



(a) esse clube veio para o Brasil com as caravelas de Cabral (o corrupto PT – castigado nas eleições de 2016 – esteve na sua presidência durante 13 anos, mas não foi o responsável pela sua criação; o sistema político-empresarial corrupto é muito mais antigo que o PT e sucedeu-lhe em 2016; as empreiteiras fazem parte do clube desde a década de 50 do século XX – ver P. H. Pedreira Campos, Estranhas Catedrais; não se esqueça que “empreiteiro é aquele que faz tudo por dinheiro, até mesmo obra pública, quando necessário” – ver Mendes, Murilo e Attuch, Lernardo);



(b) não importa quais sejam os donos cleptocratas do poder (partido, ideologia, cor etc.); contra todos temos que nos insurgir e pedir as devidas responsabilizações. A Justiça e a polícia não podem selecionar este ou aquele corrupto (para servir de exemplo). Devem atuar contra todos (“erga omnes”) ou se deslegitimam completamente (caindo em absoluto descrédito).



A “compra” de 14 medidas provisórias (leis) pela (e em benefício) da Odebrecht, por exemplo (o que lhe rendeu um lucro de mais de 8 bilhões, já descontadas as propinas pagas aos parlamentares vendilhões – Folha), foi feita às escondidas, longe dos olhares da população.



A grande mídia chapa-branca, evidentemente, não divulga em tempo essas coisas (é nítida a cleptocumplicidade).



Seja por força da mídia ou do jornalista que não é chapa-branca, seja por impulso das operações policias e judiciais (como a Lava Jato), seja, enfim, em virtude da internet e das redes sociais que estão mudando completamente o conhecimento assim como a comunicação entre as pessoas de todo planeta, as informações propositadamente ocultadas (pala mídia chapa-branca) estão chegando à ciência de grande parcela da população que, mais consciente, está protestando contra as injustiças e a corrupção, porém, não mais isoladamente.



A boa notícia é que os donos cleptocratas do poder não estão conseguindo controlar (salvo parcialmente) a nova revolução comunicacional, tecnológica e cultural. Apesar das tiranias dos poderosos e dos seus lambe-botas, as vozes dissidentes não mais são embargadas e estão conquistando seus espaços na sociedade.



Guardadas as devidas proporções, vivemos um novo momento de invenção da imprensa por Gutenberg (no século XV).



Quem não busca a coesão social pelo consenso difunde o medo. Mas o medo que os donos cleptocratas do poder disseminam na população está, paulatinamente, se dissipando.



Quando a consciência completa da liberdade (e da justiça) chegar, os donos cleptocratas do poder (os corruptos “quadrilheiros da República”) serão todos dizimados e suas fortunas serão severamente diminuídas ou destruídas, porque o povo a cada dia vê com mais nitidez a sua soberba e o seu narcisismo. Até Lúcifer caiu em desgraça perante os deuses por causa da sua soberba (ver C. Martín Jiménez, O clube secreto dos poderosos).



Os donos cleptocratas do poder (leia-se: as elites políticas e empresariais corruptas) acham que o povo sempre vai segui-los, acreditando que eles são benfeitores da humanidade. Um dia a máscara cai. Eles não compreendem que o indivíduo pressionado, sacrificado, angustiado e humilhado é capaz de qualquer coisa.



Estão subestimando a capacidade revolucionária da internet e das ruas. Sabemos como começam as rebeliões populares, não como terminam.



Eles se julgam tiranicamente acima das leis e superiores a tudo e a todos. Dedicam-se a suas tiranias e roubalheiras diárias (tanto fora como dentro da lei) e acreditam que dominam a população pela mídia cleptoconivente, pela publicidade, pelo cinema, pelas artes e pelas opiniões dos intelectuais subservientes.



Não percebem que todo ser humano, sob qualquer condição de vida, tem ou pode ter plena consciência da injustiça e da liberdade.



As elites dirigentes semeiam ódios para dividir a população escorchada e sacrificada. Esquecem, no entanto, que o Brasil é nosso (é de todos). Eles já estão com muito mais medo da população do que a população deles. Estão nos roubando e querem nos asfixiar ou nos matar. Mas chegará o dia em que povo vai se unir e levantar a bandeira dos velhos índios mexicanos, que diziam: “Prefiro morrer de pé que viver de joelhos [perante o poder tirânico e cleptocrata]” (ver C. Martín Jiménez, O clube secreto dos poderosos).



Não tem nenhum sentido promover guerras fraticidas, daí a busca por justiça em favor dos espoliados e contra os espoliadores cleptocratas do poder. A rebelião, de qualquer modo, é consequência. A verdadeira revolução está no interior de cada um. Está no plano da consciência.



Consciência de todas as classes sociais que são alijadas do poder pelas elites dominantes (falo das classes A, B, C, D e E) de que somos surrupiados diariamente pelos donos promíscuos do poder.

Consciência de que nisso reside o atraso do Brasil, nosso baixo ou negativo crescimento econômico, a falta de desenvolvimento humano, a fragilidade das nossas instituições cleptoconiventes assim como a ignorância proposital das massas que se posicionam nas bases da pirâmide social. Avante! Nossa luta continua. Feliz 2017!Acesse o vídeo:urista e professor. Fundador da Rede de Ensino LFG. Diretor-presidente do Instituto Avante Brasil. Foi Promotor de Justiça (1980 a 1983), Juiz de Direito (1983 a 1998) e Advogado (1999 a 2001).