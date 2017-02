ONU lança campanha para reduzir plástico nos oceanos

A ONU lançou nesta quinta-feira (23) uma campanha global dirigida a governos, empresas e consumidores para reduzir os resíduos de plástico nos oceanos, onde são lançadas cerca de oito toneladas por ano deste material."Clean Seas" ("Limpar os mares") se chama a campanha apresentada durante a Cúpula Mundial dos Oceanos, que acontece até esta sexta-feira (24) em Nusa Dua, na ilha de Bali, na Indonésia, afirmou a ONU em comunicado.Entre as medidas, a organização multilateral sugere aos governos que apliquem políticas para reduzir o plástico, que as empresas reduzam as embalagens com este material e que os consumidores mudem seus hábitos.Para o ano 2020, a campanha propõe que sejam totalmente eliminadas as maiores fontes de plástico no mar: os microplásticos de cosméticos e as embalagens descartáveis."Já passou da hora de abordarmos o problema do plástico que aflige nossos oceanos. A poluição de plástico está aparecendo nas praias da Indonésia, repousando no leito marinho do Polo Norte e ascendendo na cadeia alimentar até nossas mesas", disse Erik Solheim, chefe da ONU Meio Ambiente.Nove países já se uniram à campanha, como a Indonésia, que se comprometeu a reduzir em 70% o plástico lançado no mar em 2015; o Uruguai, que introduzirá um imposto sobe os sacos plásticos, e a Costa Rica, que melhorará o gerenciamento de resíduos e a educação para reduzir o uso de sacolas.A companhia Dell, por sua vez, utilizará plástico reciclado recolhido perto do Haiti para fabricar seus produtos de informática.Segundo a ONU, o plástico representa 80% do lixo nos oceanos e causa prejuízos no valor de US$ 8 bilhões nos ecossistemas marinhos.Se o aumento de resíduos como garrafas, sacolas e copos de plástico se mantiver no ritmo atual, em 2050 haverá mais plástico do que peixes em peso no mar e 99% das aves marinhas terão consumido restos deste material.Para o ano 2020, a campanha propõe que sejam totalmente eliminadas as maiores fontes de plástico no mar: os microplásticos decosméticos e as embalagens descartáveis (Foto: Erik De Castro/Reuters)