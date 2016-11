O poder do amaranto

Cultivado como um alimento sagrado há mais de 2000 anos pelas civilizações Astecas, Maias e Incas que habitaram a América Central, o amaranto vem se destacando como importante alimento funcional devido ao seu alto poder nutritivo.

Quando comparado aos demais cereais, o amaranto apresenta diversas vantagens. O grão possui cerca de 15% de proteína de qualidade biológica comparada à do leite, já que é rico em lisina, um aminoácido essencial dificilmente encontrado em outros cereais. Ainda, possui grande quantidade de fibras solúveis e ácidos graxos insaturados que são importantes para o organismo. E como a maioria já sabe: se é rico em fibras, é bom para emagrecer, certo?



E não para por aí, ele é fonte de ferro, zinco, fósforo e cálcio, além de ser uma alternativa para a doença celíaca, desencadeada por uma proteína encontrada no trigo.



Com todo esse valor e micronutrientes, os estudiosos já começaram a apelidá-lo de arroz com feijão, pois sua combinação nutricional assemelha-se muito com o prato preferido dos brasileiros.



Dá uma olhada!







Tem mais! Pesquisas realizadas na USP, indicam que o amaranto é um excelente redutor dos níveis de colesterol, através de sua fração proteica, que ao ser digerida, inibe a enzima responsável pelo acúmulo de colesterol no organismo.



A indústria alimentícia está investindo e expandindo em pesquisas que desenvolvam novos produtos que utilizem o amaranto como matéria prima. Sua semente pode ser consumida na forma de salgadinho, e o seu grão já tem diversas variações, podendo ser utilizado como farinha ou pré-cozido em saladas, e ainda na produção de pães, bolachas e barras de cereais. O amaranto em flocos já faz parte do meu dia a dia, como vocês podem perceber.



E olha o que eu descobri! Apesar de pequeno, o grão do amaranto quando levado ao fogo, sem nenhum tipo de óleo, se torna branco e parece uma pipoca! Essa pipoca é consumida com mel pelos povos do Himalaia, e esse prato se chama “lados”.