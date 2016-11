PF confirma que irmão do governador está entre os presos e Governo diz que foi determinado livre acesso à PF

O secretário de infraestrutura Sérgio Leão e dois empreiteiros foram conduzidos coercitivamente para a sede da PF, nesta manhã, 28, junto com eles, confirmou a Polícia Federal, foram presos Júnior Miranda e Maria da Glória Carvalho Miranda, irmãos do governador Marcelo Miranda. Estas são as últimas informações da Operação Rei do Gado, que apura o movimentou mais de R$ 200 milhões em lavagem de dinheiro e teria o governador como principal investigado.



Conforme esta últimas informações, quando os policiais chegaram à casa do governador, na quadra 404 Sul, em Palmas, ele não se encontrava na residência. Um chaveiro teria sido chamado para abrir a porta. A PF também cumpriu mandados na casa do ex-secretário de Infraestrutura Brito Miranda, pai de Marcelo, para quem haveria ainda mandado de condução coercitiva, e dos irmãos do governador. O governador teria dormido em Araguaína e está indo para depor em Palmas. Ele estaria acompanhado de uma delegada da PF. Marcelo Miranda, por ter foro privilegiado, seria ouvido na capital pelo ministro Mauro Campbel, do STJ, numa sala da Justiça Federal.



Os investigados responderão pelos crimes de lavagem de dinheiro, peculato, corrupção passiva, fraudes à licitação e organização criminosa.



Nota Oficial



A Secretaria de Estado da Comunicação Social (Secom) informou por meio de nota oficial que o governador Marcelo Miranda "determinou livre acesso às dependências da sua residência e do Palácio Araguaia, a fim de facilitar a ação da Polícia Federal"



A nota diz que até o momento nem a Procuradoria Geral do Estado (PGE), nem o Escritório de Advocacia que representa Marcelo tiveram acesso à decisão da Justiça. (Com informações da Ascom da PF)



Confira a seguir a íntegra da nota da Secom:

"NOTA OFICIAL



Sobre a Operação Reis do Gado da Polícia Federal, a Secretaria de Estado da Comunicação Social (Secom) adianta que:



O governador Marcelo Miranda determinou livre acesso às dependências da sua residência e do Palácio Araguaia, a fim de facilitar a ação da Polícia Federal;



Até o momento, tanto a Procuradoria Geral do Estado (PGE), quanto o Escritório de Advocacia, que representa Marcelo Miranda, não tiveram acesso à decisão da Justiça.



Secretaria de Estado da Comunicação Social"