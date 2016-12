Mega-Sena acumula e prêmio pode chegar a R$ 33 milhões no sábado

Dezenas sorteadas foram: 07, 14, 18, 23, 32 e 59; na Quina, 88 apostadores acertaram cinco números e irão levar para casa quase R$ 28 mil cada um



Nenhum apostador acertou as seis dezenas da Mega-Sena nesta quarta; prêmio pode chegar a R$ 33 milhões no sábado



A Caixa Econômica Federal anunciou na noite desta quarta-feira (14) as dezenas sorteadas no concurso 1.885 da Mega-Sena. Como ninguém acertou os seis números, o prêmio acumulou para R$ 33 milhões.



Confira as seis dezenas sorteadas:



07 – 14 – 18 – 23 – 32 – 59

O sorteio do concurso 1.885 da Mega-Sena ocorreu na cidade de Canto do Buriti, no Piauí. O próximo sorteio está marcado para sábado (17). A Mega da Virada, que rola no dia 31 de dezembro, está acumulada em quase R$ 64 milhões.



Apesar de ninguém ter acertado as seis dezenas, 88 apostadores jogaram cinco números corretos e levarão para casa R$ 27,6 mil cada um. Outros 6.170 jogadores acertaram os quatro números e irão ganhar R$ 563 pela Quadra.



Para participar, é necessário realizar uma aposta mínima de R$ 3,50 em qualquer uma das 13 mil lotéricas espalhadas pelo País. Clientes Caixa também podem entrar no sorteio pela internet. O serviço funciona das 8h às 22h, exceto em dias de sorteio, quando as apostas se encerram às 19h, retornando às 21h para o concurso.



Sobre o concurso



Mega-Sena é um concurso realizado pela Caixa Econômica Federal que pode pagar milhões ao apostador que acertar seis números, que são sorteados ao menos duas vezes por semana – normalmente, de quarta-feira e sábado. Ainda é possível ganhar prêmios menores ao acertar quatro (Quadra) ou cinco dezenas (Quina).



O próprio jogador pode escolher os números da aposta ou tentar a sorte com a “Surpresinha”, em que o sistema escolhe os números. É possível também concorrer com as mesmas dezenas por dois, quatro ou oito concursos consecutivos na chamada “Teimosinha”.



Como jogar



Os prêmios iniciais costumam ser em torno de R$ 2,5 milhões para quem acerta seis dezenas. O valor vai acumulando a cada concurso sem vencedor. Também é possível ganhar prêmios ao acertar quatro ou cinco números dentre os 60 disponíveis no volante de apostas. Para isso, é preciso marcar de seis a 15 números do volante.



Divisão do prêmio



O prêmio bruto da Mega-Sena corresponde a 46% da arrecadação. Dessa porcentagem, 35% são distribuídos entre os acertadores dos seis números sorteados, 19% entre os acertadores de 5 números (Quina), 19% entre os acertadores de 4 números (Quadra), 22% ficam acumulados e distribuídos aos acertadores dos seis números nos concursos de final zero ou cinco e 5% ficam acumulados para a primeira faixa (Sena) do último concurso do ano de final zero ou cinco.