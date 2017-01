Traficante de drogas é preso pela PM no setor Vila Cidinha

Foto: Divulgação

AUGUSTINÓPOLIS - Após levantamento realizado pelo serviço de inteligência do 9º BPM, a Polícia Militar (PM) prendeu mais um traficante de drogas,de 20 anos, que teve seu nome preservado, na tarde desta quinta-feira, 12, no setor Vila Cidinha em Araguatins. Em poder do acusado a PM apreendeu 27 pedras de crack,12 papelotes de maconha pronta para a comercialização e uma quantia de R$ 30 reais em dinheiro.



O jovem foi detido no fundo do quintal de uma residência. Os entorpecentes e o dinheiro estavam escondidos entre as palhas da parede da casa. O acusado e os objetos foram entregues na Delegacia de Polícia em Augustinópolis para as providências. Esta é a segunda prisão de traficantes de drogas só esta semana em Araguatins. A primeira foi na terça-feira, 10, setor Vila Miranda