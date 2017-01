Casal suspeito de traficar drogas em Gurupi é preso pela Polícia Civil

Na tarde desta quarta-feira, 25, policiais civis da Delegacia Estadual de Investigações Criminais (DEIC), Núcleo Sul, de Gurupi, coordenados pelo delegado Rafael Fortes Falcão, efetuaram a prisão em flagrante por tráfico de drogas, de Felipe Moreira Siel, 18 anos de idade e de sua companheira, Regina Ribeiro da Silva, de 24 anos, naquele município.

]

Conforme o delegado Rafael, ambos os indivíduos já estavam sendo investigados pela Deic em razão do envolvimento dos mesmos com o tráfico de drogas e foram capturado, quando se encontravam em sua residência localizada na Vila Nova.



Com base nas informações levantadas pelos agentes da Delegacia Especializada, o delegado representou, junto ao Poder Judiciário, pelos mandados de busca e apreensão, na residência do casal e de prisão temporária contra Felipe e Regina.



Desta maneira, na tarde desta quarta-feira, os policiais civis foram até a residência do casal para dar cumprimento à ordem judicial e, após realizar buscas no interior do imóvel, localizaram e apreenderam porções de crack, dinheiro, além de rolos de filme plástico, frequentemente utilizados para embalar porções fracionadas de drogas.



Diante das evidências, o casal foi preso em flagrante por tráfico de drogas, sendo que, ao chegar a sede da Deic, o delegado também deu cumprimento aos mandados de prisão temporária em desfavor de Felipe e Regina. Após os procedimentos cabíveis, o suspeito foi recolhido à carceragem da Casa de Prisão Provisória de Gurupi, onde permanecerá à disposição do Poder Judiciário. Regina será encaminhada a uma das unidades prisionais femininas do Estado, onde também ficará à disposição da Justiça.



Fonte:SSP- Secretaria da Segurança Pública