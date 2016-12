Município de Augustinópolis pagará 14º e 15º salários para educação

O benefício salarial será pago com recursos da repatriação



AUGUSTINÓPOLIS - A prefeita de Augustinópolis, Deijanira Almeida, anunciou nesta quinta-feira, 29, que os servidores da Educação deverão receber nesta sexta-feira, dia 30, os valores referentes ao 14º e 15º salários.



O pagamento do benefício está previsto na no Projeto de Lei Municipal 014/ 2016, do Poder Executivo Municipal, aprovado no último dia 24, regulamentando o pagamento com dinheiro proveniente do recurso da repatriação, que deve entrar nas contas do município neste dia 30 de dezembro.

O valor bruto da repatriação para o município d Augustinópolis é de R$ 744.043,81 (setecentos e quarenta e quatro mil, quarenta e três reais e oitenta e um centavos), deste valor, 25% irá para educação, que corresponde R$ 148.808,76. (cento e quarenta e oito mil, oitocentos e oito reais e setenta e seis centavos). Conforme preconiza o Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação [ Fundeb], 60% será exclusivo para os professores e 40% para os demais cargo da educação básica do município.