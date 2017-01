Prefeito Professor Adriano fará Audiência Pública para apresenta a situação que encontrou município

O prefeito de São Sebastião do Tocantins, Adriano Rodrigues de Moraes (professor Adriano-PT), divulgou nesta quinta-feira, 19, a convocação de uma audiência pública com a população e autoridades do município. O evento ainda não tem uma data exata, mas deve acontecer nas primeiras semanas de fevereiro e tem por objetivo descrever a situação da cidade que, segundo o gestor, é de calamidade.



Em entrevista ao portal Voz do Bico o Professor Adriano lamentou o descaso em que encontrou os bens público do município e todas a infraestrutura depredada da cidade em total abandono e o atraso no pagamento dos funcionários municipais referente ao mês de dezembro. Além do fato de não ter acontecido um processo de transição entre a gestão anterior, de Edvaldo Barboza, e a sua. “Nós encontramos a cidade em uma situação de completo abandono. Quase todos os veículos do município estão fora de condições de uso, os prédios públicos depredados, assim como a feira municipal e as praças da cidade. As ruas estão esburacadas e há limpeza da cidade estava parada”, explicou.



De acordo com o atual prefeito, a audiência será importante para esclarecer a população de São Sebastião sobre o estado em que foi encontrado o município e o patrimônio público.



Conforme relatou o prefeito, os problemas vão muito além da estrutura física da cidade. “Hoje o município de São Sebastião possui nove pendencias junto ao Serviço Auxiliar de Informações para Transferências Voluntárias (CAUC), órgão que regula as atividades financeiras dos municípios. São dividas para órgãos como o INSS entre outros. Caso essa situação não seja regularizada com urgência o município pode ficar impedido de receber verbas e convênios com órgãos estadual e federal, além de outros impedimentos legais”, concluiu o Professor Adriano.



Nestes primeiros dias de governo, uma equipe de limpeza pública percorreu as principais vias da cidade promovendo um mutirão de limpeza, enquanto outra equipe se encarregou de fazer um invetário da situação do município até dia 31 do 12 de 2016.



Veja abaixo algumas fotos divulgadas e que serão exibidas durante a Audiência Pública, que vão de obras abandonadas, veículos sucateados, ruas tomadas de lixo e prédios público em ruínas

Obras inacabadasPrédios sem nanutenção e depredadosHospital em situação de abandonoVeículos sucateadosFrota escolar sem condições de usoÔnibus escolares sucateadosLixo pelas ruasFeira Municipal Abandonada