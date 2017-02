Presidente da Câmara cobrará explicações sobre gastos da prefeitura

Paulo Palmares/Arquivo VB Cicero Moitinho

AUGUSTINÓPOLIS – O presidente da Câmara Municipal de Augustinópolis, Cícero Moutinho (PR), em contato com a redação do portal Voz do Bico, informou que na sessão da próxima segunda-feira, dia 20, irá cobrar explicações do prefeito da cidade, Júlio Oliveira (PRB), a respeito dos atuais gastos do Poder Executivo.



A pauta da sessão, conforme o presidente, tratará da criação de novas secretarias, gastos do Gabinete e aumento dos salários para motoristas, dentre outros assuntos. “Eu, particularmente, estou insatisfeito com os gastos despendidos pelo prefeito com seu Gabinete”, disse o presidente.

Ele também informou que irá fazer um convite para que populares participem da sessão.